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Украина в ООН: на Донбассе с боевиками работают более 2 тысяч российских кураторов

Сегодня, 09:22

У многих кураторов есть опыт службы в Сирии

Украина в ООН: на Донбассе с боевиками работают более 2 тысяч российских кураторов Политика У многих кураторов есть опыт службы в Сирии

На оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей более 2 тысяч регулярных военных России курируют около 35 тысяч представителей российских вооруженных формирований. Об этом заявил постпред Украины в ООН Владимир Ельченко на заседании Совбеза, сообщает "РБК-Украина".

"Вооруженные силы в 35 тысяч человек на оккупированном Донбассе получают поддержку 2 тысяч 100 российских регулярных военнослужащих – главным образом на командных должностях", - заявил Ельченко.

Кроме того, он отметил, что у многих кураторов есть большой опыт службы в Сирии. По его данным, общая численность военнослужащих ударной наступательной группы на российско-украинской границе, включая группы на оккупированных территориях и на территориях, которые прилегают к оккупированным территориям Донбасса и Крыма составляет 87 тысяч 750 человек.

Напомним, заседание Совета безопасности ООН 12 февраля было созвано по инициативе России. Повод – четвертая годовщина подписания Минских договоренностей.

Ранее Владимир Ельченко заявил, что количество войск, которые Россия разместила в оккупированном Крымупревышает даже уровень советского военного присутствия на полуострове во времена СССР. 

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Тег Россия, Донбасс, ООН, боевики, Украина, кураторы, Ельченко

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