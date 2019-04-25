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Украина в шаге от возвращения полтонны золота семьи Януковича – замгенпрокурора

Сегодня, 15:58

Для возвращения выведенных из Украины активов нужно сделать всего несколько шагов

Фото: AFP

Заместитель генерального прокурора Евгений Енин, который подал в отставку, заявил, что Украины приблизилась к возвращению из-за границы украденных средств представителями бывших властей. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

По его словам, для возвращения выведенных из Украины активов нужны всего несколько шагов и политическая воля руководства.

"Сегодня Украина стоит буквально в шаге-двух, от возвращения в Украину целого ряда активов – это более полтонны золота, находящегося на территории Швейцарской Конфедерации, это знаменитые "деньги Лазаренко", это еще в условном эквиваленте примерно полмиллиарда долларов, которые благодаря нашим усилиям и на основе наших запросов арестованы в иностранных юрисдикциях", – заявил Енин.

Напомним, в сентябре 2017 года стало известно об аресте в Швейцарии полтонны "золота Януковича". Также в различных юрисдикциях, преимущественно европейских, арестованы суммы в эквиваленте около 200 миллионов долларов, украденных чиновниками режима Януковича. Также генпрокурор Юрий Луценко озвучивал важные подробности по аресту золота.

Что касается "денег Лазаренко", то еще в 1998 году Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против экс-премьера Павла Лазаренко за хищение государственного имущества в особо крупных размерах. Речь идет о более 200 млн долл., которые были арестованы на счетах в Гернси, Антигуа, в Лихтенштейне, в литовских банках, в некоторых швейцарских банках, а потом еще раз арестованы органами американской юстиции. В то же время уже в 2018 году в ГПУ заявляли, что Украина и США могут "поделить" 220 млн долларов.

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Тег Янукович, ГПУ, золото, Лазаренко, Енин

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Источник:

УНИАН

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