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Замгенпрокурора Украины Енин подал в отставку

Сегодня, 10:24

Заместитель Луценко заверил, что в политику идти не намерен

Евгений Енин. Фото: facebook.com/eugene.enin
Евгений Енин. Фото: facebook.com/eugene.enin.

Заместитель генерального прокурора Украины по международному сотрудничеству Евгений Енин написал заявление об отставке.

"Да, это так, я подал в отставку", - сказал Енин в четверг, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что "сделал выбор в пользу своих принципов".

Енин также заверил, что в политику не собирается.

Замгенпрокурора также поблагодарил всех за поддержку и жизненные уроки.

Енин был назначен заместителем генерального прокурора Украины в июне 2016 года.

Напомним, генпрокурор Украины Юрий Луценко не намерен уходить в отставку после президентских выборов, даже в случае смены главы государства.

"По закону генпрокурор не слагает полномочия после избрания нового президента. Но президент может инициировать мою отставку. И если парламент его поддержит, он может внести новую кандидатуру. Я считаю, что Генпрокуратура сейчас работает эффективнее, чем когда-либо. Но за кресло, конечно, не держусь. К такому испытанию готов. Последний раз за мою отставку проголосовали 38 депутатов", – сказал Луценко в интервью изданию theБабель.

Напомним, что в сентябре 2018 года Юрий Луценко заявил о том, что намерен проработать в Генпрокуратуре до завершения президентских выборов и после этого вернуться в политику.

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Тег отставка, генпрокуратура, Енин

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Источник:

Интерфакс-Украина

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