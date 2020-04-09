Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,2
29,58
  1. Новости политики

Украина вернется к привычному образу жизни, но не в апреле – Шмыгаль

9 апреля, 00:17

Елена Кузьмич

Карантин - это эффективное средство спасения жизней украинцев

Карантинные мероприятия в Украине непременно будут ослаблены. Но об этом можно будет говорить только в мае, при снижении динамики заболеваемости COVID-19 в Украине.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в сообщении в Telegram-канале.

Реклама

"Украина обязательно вернется к привычному образу жизни. Мы еще погуляем в парках, съездим к друзьям, сходим в кафе. Однако, к сожалению, это точно будет не в этом апреле", – заявил он.

По его словам, уже сейчас правительство работает над соответствующим планом, где будет четко расписано, какие именно ограничительные меры и с какой даты будут отменены. И мы обязательно сообщим об этом общественность.

В тренде
"Большое интервью с Тиграном Мартиросяном": гость – Михаил Саакашвили

"Вчера Украина получила рекомендацию от ВОЗ продлить карантин, потому что это эффективное средство спасения жизней украинцев. Поэтому подчеркиваю, что в течение апреля мы не отступим от введенных ограничений", – добавил Шмыгаль.

Ранее Кабинет министров 8 апреля также внес изменения в постановление №211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", которыми дал новые послабления отечественному бизнесу.

Ранее Кабинет министров Украины и Национальный банк дорабатывают расширение программы льготных кредитов под 5-7-9% годовых на предприятия, которые пострадали во время кризиса и введения карантина.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

правительство карантин коронавирус ограничения Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Песков: Кремль не изменит политику по Украине ради снятия санкций
Песков: Кремль не изменит политику по Украине ради снятия санкцийПолитика
У грудного ребенка нардепа Анны Скороход подтвердили коронавирус
У грудного ребенка нардепа Анны Скороход подтвердили коронавирусПолитика
Глава Минздрава выступил с обращением и дал обещание украинцам
Глава Минздрава выступил с обращением и дал обещание украинцамПолитика
Внеочередное заседание Рады перенесли
Внеочередное заседание Рады перенеслиПолитика
Прямые переговоры с боевиками и подпись Ермака: Кулеба расставил точки над
Прямые переговоры с боевиками и подпись Ермака: Кулеба расставил точки над "і"Политика
Зеленский с Епифанием обсудили проведение Пасхи в Украине: подробности
Зеленский с Епифанием обсудили проведение Пасхи в Украине: подробностиПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...