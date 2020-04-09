Украина вернется к привычному образу жизни, но не в апреле – Шмыгаль

Карантинные мероприятия в Украине непременно будут ослаблены. Но об этом можно будет говорить только в мае, при снижении динамики заболеваемости COVID-19 в Украине.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в сообщении в Telegram-канале.

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"Украина обязательно вернется к привычному образу жизни. Мы еще погуляем в парках, съездим к друзьям, сходим в кафе. Однако, к сожалению, это точно будет не в этом апреле", – заявил он.

По его словам, уже сейчас правительство работает над соответствующим планом, где будет четко расписано, какие именно ограничительные меры и с какой даты будут отменены. И мы обязательно сообщим об этом общественность.

"Вчера Украина получила рекомендацию от ВОЗ продлить карантин, потому что это эффективное средство спасения жизней украинцев. Поэтому подчеркиваю, что в течение апреля мы не отступим от введенных ограничений", – добавил Шмыгаль.

Ранее Кабинет министров 8 апреля также внес изменения в постановление №211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", которыми дал новые послабления отечественному бизнесу.

Ранее Кабинет министров Украины и Национальный банк дорабатывают расширение программы льготных кредитов под 5-7-9% годовых на предприятия, которые пострадали во время кризиса и введения карантина.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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