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Правительство планирует изменить программу "Доступные кредиты 5-7-9"

8 апреля, 20:50

Виктория Подолянец

Для того, чтобы поддержать бизнес во время кризиса изменят программу "Доступные кредиты 5-7-9"

Кабинет министров Украины и Национальный банк дорабатывают расширение программы льготных кредитов под 5-7-9% годовых на предприятий, которые пострадали во время кризиса и введения карантина. Такое заявление сделал председатель Нацбанка Яков Смолий во время конференции Союза украинских предпринимателей.

"Еще одним инструментом поддержки должна стать государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9". Сначала она рассматривалась исключительно как поддержка бизнесменов. Однако, понятно, что в условиях карантина никто не бежит открывать стартап и брать на это кредит в банке. Поэтому сейчас правительство вместе с НБУ и банками дорабатывает эту программу, чтобы распространить ее действие на тот бизнес, который уже имеет кредиты", – сообщил Смолий.

О расширении программы льготных кредитов 8 апреля сообщили и в Министерстве развития экономики. Этот инструмент там рассматривают как один из компонентов антикризисной программы.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что для тех, кому пребывание на карантине слишком больно ударило по карману, украинские банки ввели так называемые "кредитные каникулы". Льготной программой могут воспользоваться те, кто имеет банковскую ссуду, но из-за пандемии коронавируса платить ее пока не в состоянии.

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Введенный украинскими банками режим кредитных каникул не предусматривает списания долгов, однако во время карантина некоторым украинцам разрешат не выплачивать проценты и тело кредита.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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НБУ правительство карантин кредиты коронавирус

Источник: Громадське телебачення

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