Украина возглавила Форум по безопасности ОБСЕ: стали известны приоритеты

После продления мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Украина с сегодняшнего дня, 20 апреля, возглавила Форум по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД).

"Наше государство будет первым, которое будет председательствовать в форуме в онлайн-режиме, с учетом ситуации, связанной с пандемией коронавируса COVID-19", – говорится на сайте Министерства иностранных дел.

Приоритетными вопросами председательства Украины станут:

гибридные угрозы и вызовы региональной и международной безопасности;

милитаризация и препятствование судоходству в Азово-Черноморском бассейне;

вопрос легких вооружений и стрелкового оружия;

выполнение резолюций СБ ООН 1540 (нераспространение оружия массового уничтожения) и 1325 (роль женщин в вопросах мира и безопасности).

Реклама В тренде Вода, право и обмен: названы темы новых переговоров ТКГ по Донбассу

Форум по сотрудничеству в области безопасности работает над повышением безопасности и стабильности в военной сфере в Европе.

Напомним, ранее в эксклюзивном интервью "Сегодня" генсек ОБСЕ Томас Гремингер рассказал, что нужно для того, чтобы разведение на Донбассе состоялось, и как в этом поможет миссия ОБСЕ.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама