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  1. Новости политики

Украина возглавила Форум по безопасности ОБСЕ: стали известны приоритеты

20 апреля, 11:53

Ксения Капустинская

Украина станет первой страной-председательницей форума в онлайн-режиме

После продления мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Украина с сегодняшнего дня, 20 апреля, возглавила Форум по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД).

"Наше государство будет первым, которое будет председательствовать в форуме в онлайн-режиме, с учетом ситуации, связанной с пандемией коронавируса COVID-19", – говорится на сайте Министерства иностранных дел.

Приоритетными вопросами председательства Украины станут:

  • гибридные угрозы и вызовы региональной и международной безопасности;
  • милитаризация и препятствование судоходству в Азово-Черноморском бассейне;
  • вопрос легких вооружений и стрелкового оружия;
  • выполнение резолюций СБ ООН 1540 (нераспространение оружия массового уничтожения) и 1325 (роль женщин в вопросах мира и безопасности).

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Фото из открытых источников

Форум по сотрудничеству в области безопасности работает над повышением безопасности и стабильности в военной сфере в Европе.

Напомним, ранее в эксклюзивном интервью "Сегодня" генсек ОБСЕ Томас Гремингер рассказал, что нужно для того, чтобы разведение на Донбассе состоялось, и как в этом поможет миссия ОБСЕ.

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форум ОБСЕ Украина

Источник: Сегодня

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