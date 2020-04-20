Украина возглавила Форум по безопасности ОБСЕ: стали известны приоритеты

После продления мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Украина с сегодняшнего дня, 20 апреля, возглавила Форум по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД).
"Наше государство будет первым, которое будет председательствовать в форуме в онлайн-режиме, с учетом ситуации, связанной с пандемией коронавируса COVID-19", – говорится на сайте Министерства иностранных дел.
Приоритетными вопросами председательства Украины станут:
- гибридные угрозы и вызовы региональной и международной безопасности;
- милитаризация и препятствование судоходству в Азово-Черноморском бассейне;
- вопрос легких вооружений и стрелкового оружия;
- выполнение резолюций СБ ООН 1540 (нераспространение оружия массового уничтожения) и 1325 (роль женщин в вопросах мира и безопасности).
Форум по сотрудничеству в области безопасности работает над повышением безопасности и стабильности в военной сфере в Европе.
Напомним, ранее в эксклюзивном интервью "Сегодня" генсек ОБСЕ Томас Гремингер рассказал, что нужно для того, чтобы разведение на Донбассе состоялось, и как в этом поможет миссия ОБСЕ.
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