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Украина после продление мандата СММ ОБСЕ требует от России обеспечить доступ миссии в аннексированный Крым

19 марта, 22:27

Елена Кузьмич

Мандат продлили на год

Министерство иностранных дел Украины приветствует решение Постоянного Совета ОБСЕ о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине год до 31 марта 2021 года.

"Шесть лет подряд Российская Федерация, грубо нарушая мандат СММ, отказывает миссии в доступе ко временно оккупированному РФ Крымскому полуострову. Требуем выполнить многочисленные резолюции международных организаций по обеспечению доступа СММ в Крым и прекратить кампанию по запугиванию наблюдателей миссии на временно оккупированных частях Донбасса", – говорится в комментарии МИД Украины, опубликованном на сайте.

Напомним, что мандат СММ распространяется на всю территорию Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь.

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В министерстве выразили надежду на то, что СММ будет продолжать работу, направленную на содействие мирному урегулированию международного вооруженного конфликта, который начала Российская Федерация против Украины, на основе принципов ОБСЕ и норм международного права с целью восстановления территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Кроме того, МИД Украины призвало усилить внимание к ситуации с милитаризацией Россией Крыма и продолжающимися ограничениями российской стороной свободы мореплавания в Азовском море и Керченском проливе, которые имеют негативные социально-экономические последствия для соответствующих регионов Украины.

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"Особенно отмечаем тот факт, что государства – участники ОБСЕ даже в текущих сложных условиях согласились на существенное увеличение бюджета СММ с целью усиления мониторинговых возможностей миссии. Благодаря указанному решению СММ сможет и в дальнейшем информировать международное сообщество о фактах, подтверждающих военное присутствие Российской Федерации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины", – говорится в комментарии.

Ранее сообщалось, что Путина ждет серьезный разговор с главой ОБСЕ об Украине.

Также Украина в ОБСЕ обвинила Россию в использовании запрещенных мин: подробности.

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Источник: Сегодня

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