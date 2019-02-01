Украина выбирает президента: главное за 1 февраля

Кандидаты на выборах президента Украины общаются с избирателями на местах

Украина выбирает президента: главное за 1 февраля 2019-02-01T21:17:00+02:00 Политика Кандидаты на выборах президента Украины общаются с избирателями на местах

Кандидаты в президенты продолжают свои турне по регионам.

Пути развития малого и среднего бизнеса сегодня искала с предпринимателями Полтавской области Юлия Тимошенко. Говорит, она сторонница экспорта украинской продукции, а не сырья. Подняла политик и вопрос доступного жилья для молодежи.

Олег Ляшко задается вопросом доступности лекарств. Зашел в аптеку Золотоношской центральной районной больницы. Проверил наличие медикаментов и цену на них. Расспросил у фармацевтов, медсестер и врачей о зарплате. Заявил, их оклад должен быть не ниже президентского.

Экскурсию по бездорожью получил Валентин Наливайченко. На пути в Сумы политик наткнулся на полностью разбитую дорогу.

В Мангуше в Донецкой области была запланирована встреча Александра Вилкула с громадой. За несколько минут до начала со полсотни молодых людей в балаклавах ворвались в фойе и начали выталкивать людей и уничтожили агитационные материалы.

В "Оппозиционном блоке" говорят, правоохранители, которые присутствовали на мероприятии, никак не вмешались. Политику и его коллегам пришлось самостоятельно сопротивляться и защищать людей.

"Я очень благодарен всем людям, которые пришли со мной на встречу, что никто не разошелся несмотря на такую минусовую погоду. И мы провели встречу на улице, и я ответил на все вопросы, и я благодарен такой огромной поддержке людей, которую я здесь почувствовал", – сказал Александр Вилкул, кандидат в президенты Украины.

Отметим, за весь период предвыборной кампании документы в Центризбирком принесли 59 претендентов, 28 из них зарегистрировали.

Большинство кандидатов уже на полную развернули агитацию. Между тем в Нацполиции сообщили, что получили 400 сообщений о нарушениях по ведению избирательной кампании. А еще открыли 9 уголовных производств. Чтобы эффективнее предотвращать нарушения, общественные организации организовали тренинги для силовиков.

Напомним, украинские власти пригласили представителей Европарламента принять участие в наблюдательной миссии на президентских выборах.

Как известно, очередные выборы президента Украины должны пройти 31 марта 2019 года. Подробнее читайте в статье: Выборы-2019: ключевые даты и порядок избрания президента и Верховной Рады.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Украина выбирает президента: главное за 1 февраля". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...