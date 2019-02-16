Украина выбирает президента: главное за 16 февраля

Кандидаты в президенты говорили о снижении налогов и помощь фермерам

Украина выбирает президента: главное за 16 февраля 2019-02-16T21:39:58+02:00 Политика Кандидаты в президенты говорили о снижении налогов и помощь фермерам

Претенденты на главное кресло продолжают свое предвыборное турне по Украине. Сегодня говорили о снижении налогов для развития бизнеса, помощь фермерам и устроили кандидатский челлендж.

Окончательный запрет на продажу земель и возрождения сел и фермерских хозяйств сделают Украину богатой. Уверен Олег Ляшко. Говорит, власть должна предоставить беспроцентные кредиты крестьянам, которые создают кооперативы, и возвращать часть налогов за покупку украинской сельхозтехники.

"Поэтому мы категорически против продажи земли. Государственные дотации – 5000 гривен на каждую корову, когда держит во дворе семья, 50% стоимости – компенсация животноводческих комплексов, когда комбайн отечественный купили, трактор отечественный, сеялку отечественную, создать кооперативы в деревне, освободить на 5 лет от налогов, дать за счет государственного бюджета доильный аппарат, холодильную установку, чтобы было качественное натурное молоко, восстановление питания детей в школах за счет государственного бюджета, чтобы украинским селянам было куда это молоко продавать, а не выливать свиньям. А сегодня много свиней у власти – мало коров в селе и землю продать хотят", – заявил он.

12 миллиардов гривен. Такой дефицит госбюджета должен Украины по итогам января. Александр Вилкул говорит – денег сейчас не хватает на выплату пенсий и зарплат бюджетникам. Между тем значительная часть экономики работает вчерную. Подчеркивает – имеет четкую стратегию по выводу экономики из тени и знает как создать условия для развития предпринимательства.

"Для того, чтобы вывести и бизнес, и промышленность из тени, было просто невыгодно не платить налоги, я уберу давление правоохранительных органов и снижу налоговый пресс. Будет формула: 15% подоходный налог, 15% НДС, 15% налог на прибыль. Бизнес выйдет из тени ‑ больше денег будет поступать в бюджет. И потом будет применена формула 12‑12‑12. Чтобы это были одних из самых лучших условий в мире, чтобы сюда пришел бизнес и иностранный, и украинский инвестор. И основная часть налогов будет оставаться на местах, здесь, а не уходить в Киев и исчезать в бездонных карманах", – отметил он.

Таких помощников не надо. Юрий Бойко, позиционировал себя как единый кандидат от оппозиции, но впоследствии баллотировался как самовыдвиженец – окончательно рассорился с партнерами платформы "За жизнь". Накануне Бойко обратился в Центризбирком с просьбой отозвать у Вадима Рабиновича удостоверение его доверенного лица. ЦИК просьбу выполнил и обязал Рабиновича вернуть удостоверение в ближайшее время.

К инициативе кандидата в президенты Валентина Наливайченко, который на днях призвал власти как можно быстрее расследовать сделки в ПриватБанке перед его национализацией – присоединились ряд претендентов на президентское кресло. Политики уверены – экс-руководство просто обмануло граждан Украины и должно понести наказание.

"ПриватБанк спасли за счет наших налогов, за счет наших средств, его национализировали, но все же бюджет потерял немалые средства, поэтому не только дело ПриватБанка будет расследовано и все виновные будут наказаны, а все деньги будут возвращены, где бы они ни находились или в Швейцарии, или в Лондоне или в Израиле в кэше. Все мы найдем и вернем в государство Украина. Афера на миллиарды долларов, которая была проведена в ПриватБанке, она будет расследована в первую очередь и конечно все люди, которые были причастны к этой афере, они будут пойманы и наказаны", – заявил кандидат Игорь Шевченко.

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"И с ПриватБанком и другие. Это не единственное воровство. Нам нужно восстанавливать восстанавливать правоохранительную систему. Систему наказания в первую очередь. За все преступления , которые были совершены за последние 27 лет. И это тоже преступление требует расследования", – заявил кандидат Илья Кива.

Напомним, в Украине официально стартовала избирательная президентская кампания.

Сайт "Сегодня" разбирался, чем выборы-2019 будут отличаться от предыдущих.

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