Украина выбирает президента: главное за 16 января

Документы для регистрации кандидатами в президенты подали уже 14 человек

Украина выбирает президента: главное за 16 января 2019-01-16T21:05:00+02:00 Политика Документы для регистрации кандидатами в президенты подали уже 14 человек

Почти миллион украинцев не смогут проголосовать на президентских выборах. Все из-за отсутствия прописки, говорят в Государственном реестре избирателей. Только за последний год количество таких граждан увеличилось на 200 тысяч.

Юристы объясняют: многие снимаются с регистрации, чтобы избежать обязанностей.

"Во-первых, это экономия на коммунальных услугах, если они начисляются в соответствии с количеством зарегистрированных лиц. Во-вторых, военные обязанности, то есть лица, которые не желают идти в армию. Должники, которые меняют место жительства, уклоняющиеся от исполнения решений и так далее", – говорит Кирилл Казак, адвокат.

Однако все, кто ставит в паспорте штамп "Снято с регистрации", должны понимать, что этим лишают себя и возможности проголосовать. Потому что в Государственном реестре избирателей не могут определить, к какому участку отнести такое лицо.

Место волеизъявления в Украине автоматически привязано к прописке. Если же человек хочет проголосовать не там, где зарегистрирован, должен сообщить об этом не позднее, чем за пять дней до выборов.

Однако кроме паспорта, с собой следует взять бумаги, которые объясняют, почему вы не можете проголосовать по месту регистрации. Это может быть: справка с места работы или учебы, документ о командировке, договор аренды помещения, свидетельство о праве собственности на жилье, справка переселенца.

Скоро таких бумаг предоставлять не придется. ЦИК планирует отменить это требование. Кроме того, и депутаты хотят сделать место регистрации формальностью и упростить процедуру прописки. Соответствующий законопроект могут рассмотреть еще до президентских выборов.

Тем временем документы для регистрации кандидатами в президенты подали уже 14 человек.

Сегодня бумаги принесли Ольга Богомолец и Роман Насиров, вчера Геннадий Балашов. Вердикт по ним вынесут в течение пяти дней. Удостоверение уже получили восемь кандидатов. Еще трем отказали. Документы от претендентов Центризбирком будет принимать до 3 февраля. Выборы, напомним, назначены на 31 марта.

Напомним, в Украине официально стартовала избирательная президентская кампания. Кто будет бороться за пост главы государства, окончательно станет ясно только 3 февраля, хотя ранее о своих планах побороться за президентское кресло изъявляли около 40 кандидатов.

Впереди – три месяца для кого-то увлекательной, для кого-то изматывающей, а для кого-то раздражающей предвыборной гонки. Остаться в стороне от действа будет трудно, не заметить – практически невозможно. Сайт "Сегодня" разбирался, чем выборы-2019 будут отличаться от предыдущих.

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