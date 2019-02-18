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Украина выбирает президента: главное за 18 февраля

Сегодня, 21:39

Кандидаты прибегают к незаконной агитации и подкупу

Украина выбирает президента: главное за 18 февраля Политика Кандидаты прибегают к незаконной агитации и подкупу

До выборов – больше месяца, а нарушений уже – хоть отбавляй. Открыто более 60 уголовных производств. Чаще всего кандидаты прибегают к незаконной агитации и подкупу. Больше всего таких случаев – в столице. Силовики отслеживают нарушителей. Обещают наказывать не только тех, кто пренебрегает избирательным законодательством, но и своих сотрудников.

Кампанию по масштабному подкупу избирателей развернули в Украине – говорят в МВД. И добавляют – активно следят за ее развитием, чтобы быстро положить конец, если кто-то из кандидатов перейдет черту.

"Министерство внутренних дел не будет вмешиваться в избирательный процесс с точки зрения преимущества одного из 44 кандидатов. Каждый из них, в независимости от их провластности и оппозиционности, будет иметь четкую позицию МВД – законность, законность и еще раз законность", – заявил Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины.

Полицейские уже зафиксировали более тысячи сообщений о подкупе избирателей и начали расследовать эти случаи. Говорят, людям раздают не только деньги, но и вещи, и продукты. Прибегают и к хитрости: цепляют на пакеты ленты или наклейки с партийной символикой, чтобы избежать наказания.

"Есть такая норма: если раздается продукция, содержащая логотипы партии, то она является разрешенной к раздаче – если это тоже в пределах 3 процентов от минимальной зарплаты. И в результате мы имеем пример, когда на яблоки клеят наклейки политической партии", – объясняет Ольга Коцюруба, советник по правовым вопросам ГО "Гражданская сеть "Опора".

В Генпрокуратуре объясняют – под эту норму попадают только сувениры с символикой и листовки с исходными данными. Остальные товары – подкуп.

"Раздача очков бесплатно одной из партий, раздача продпайков другой партией, в фирменных, партийных пакетах, выдача денег – не только избирателям, но даже и агитаторам – подчеркиваю – даже и агитаторам! – запрещено законом", – говорит Юрий Луценко, генеральный прокурор Украины.

Силовики просят сообщать о таких случаях. И говорят: будут делать все, чтобы обеспечить свободное волеизъявление.

"Чем меньше будет жалоб на какие-то негативные процессы, тем чище, так сказать, будет результат. Мы готовы бок о бок с нашими коллегами из правоохранительного блока делать все, чтобы эти выборы состоялись, и они были должным образом признаны законными", – заявил Василий Грицак, председатель Службы безопасности Украины.

В то же время убеждают: будут следить за законностью действий не только кандидатов, их штабов и избирателей. Но и за своими коллегами. Чтобы правоохранители на местах не превышали полномочий, или же выборочно не закрывали глаза на нарушения.

Напомним, в Украине официально стартовала избирательная президентская кампания

Сайт "Сегодня" разбирался, чем выборы-2019 будут отличаться от предыдущих.

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Тег выборы, видео, СБУ, Аваков, агитация, грицак, подкуп избирателей, выборы 2019, Выборы президента Украины 2019

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