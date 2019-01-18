Украина выбирает президента: главное за 18 января

Документы в Центральную избирательную комиссию уже принесли 18 претендентов на пост президента

Украина выбирает президента: главное за 18 января 2019-01-18T23:45:00+02:00 Политика Документы в Центральную избирательную комиссию уже принесли 18 претендентов на пост президента

Количество кандидатов на пост президента достигло десяти человек. Есть среди зарегистрированных и женщина.

Сегодня Центризбирком зарегистрировал народного депутата Ольгу Богомолец. Она баллотируется как самовыдвиженка.

Однако получать удостоверение Богомолец не пришла. На заседании пришел только ее представитель. А вот лидер партии 5.10 Геннадий Балашов явился лично. Документы он подал во вторник, а с сегодняшнего дня официально является кандидатом в президенты.

Документы в Центральную избирательную комиссию уже принесли 18 претендентов на пост президента. Десять из них зарегистрировали. Еще трем отказали, потому что не внесли денежного залога и допустили ошибки в бумагах. Решение по остальным 5 человек комиссия пока не объявила. 00:25:36

По данным различных политологов и социологов, нынешняя президентская кампания может стать рекордной. Известно о намерениях баллотироваться менее 30 человек. Одного из претендентов выдвинули на сегодняшнем съезде партии "Основа". Это ее лидер Сергей Тарута.

Напомним, в Украине официально стартовала избирательная президентская кампания. Кто будет бороться за пост главы государства, окончательно станет ясно только 3 февраля, хотя ранее о своих планах побороться за президентское кресло изъявляли около 40 кандидатов.

Впереди – три месяца для кого-то увлекательной, для кого-то изматывающей, а для кого-то раздражающей предвыборной гонки. Остаться в стороне от действа будет трудно, не заметить – практически невозможно. Сайт "Сегодня" разбирался, чем выборы-2019 будут отличаться от предыдущих.

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