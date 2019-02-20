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Украина выбирает президента: главное за 20 февраля

Сегодня, 22:32

Претенденты не раскрывают свои избирательные фонды

Украина выбирает президента: главное за 20 февраля Политика Претенденты не раскрывают свои избирательные фонды

Билборды, листовки, реклама на радио и телевидении. Агитация за кандидатов в президенты стоит уйму денег. Но всю ее следует финансировать из избирательного фонда. До выборов остался месяц с лишним, но пока не все претенденты открыли эти фонды. Что грозит нарушителям, если их на этом поймают.

Наполнять предвыборный фонд кандидата могут не все. Это запрещено госслужащим и государственным органам власти, другим политическим партиям, иностранцам и незарегистрированным благотворительным фондам и организациям. Физлица копилку кандидата наполнять могут. Но сумма – ограничена: максимум миллион 670 000 гривен за все время. Для юрлиц она – вдвое больше. Если суммы будут значительно выше – их могут конфисковать. Если докажут, что деньги "грязные", – могут присудить до 2-х лет заключения. Но нормы закона, знают не все.

А некоторые вообще уверены, что личная реклама – не агитация.

Доказать, что нарушение действительно было сложно, говорят эксперты, так же, как быстро проверить, из фонда ли оплачено агитацию.

"Вот билборд висит – может он проплачен из этого фонда, а может нет. Мы не знаем, люди просто сообщили, по инициативе граждан можем сделать запросы и в НАЗК или полицию, соответствующие фискальные органы, чтобы проверить, из какого фонда. Из избирательного фонда кандидата – хорошо, нет-это уже другое дело", – говорит Вадим Цыганок, представитель конфедерации "Демократические союзы Украины".

Если правоохранители докажут, что на агитацию пошли не те деньги, кандидату светит немалый штраф или до двух лет тюрьмы  и – выбывание из гонки.

Сегодня избирательные фонды создали 32 кандидата из сорока четырех. В полиции уверяют – всех тщательно проверяют, ведь бдительные граждане засыпают правоохранителей жалобами.

"Было очень много первый месяц, январь практически все кандидаты работали, их
агитационные материалы были без выходных данных, без тиража, места печати и так далее. Это действительно было. Сейчас уже более менее начинается ситуация налаживаться", – говорит Иван Стойко, заместитель министра внутренних дел Украины.

Следить будут в полиции и по срокам использования денег из фондов. Кандидат должен прекратить тратить их в 18.00 29 марта.

Напомним, в Украине официально стартовала избирательная президентская кампания

Сайт "Сегодня" разбирался, чем выборы-2019 будут отличаться от предыдущих.

Смотрите видео: Украина выбирает президента: с чем кандидаты едут в народ.

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Тег выборы, видео, финансирование, агитация, выборы 2019, Выборы президента Украины 2019

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Сегодня

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