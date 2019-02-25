Украина выбирает президента: главное за 25 февраля

МВД зафиксировало почти две тысячи нарушений избирательного процесса

Украина выбирает президента: главное за 25 февраля 2019-02-25T22:16:00+02:00 Политика МВД зафиксировало почти две тысячи нарушений избирательного процесса

С начала президентской гонки полиция открыла почти две тысячи дел. Больше всего – в Киевской, Винницкой и Днепропетровской областях. Десятки нарушений МВД фиксирует ежедневно. В основном за незаконную агитацию. Но больше сотни – криминальные: хулиганство, порча агитматериалов или подкуп избирателей. В Виннице таких застали на горячем.

"Сумма предложенного неправомерного вознаграждения составила 250 гривен за одного избирателя, а также в случае подтверждения голосования за указанного кандидата, эта сумма должна удвоиться непосредственно после голосования", – говорит Юрий Педос, начальник главного управления национальной полиции в Винницкой области.

Отныне информация о всех нарушениях избирательного законодательства доступна каждому гражданину. В МВД представили новую систему "Выборы-2019".

"Страшный сон фальсификатара, сегодня он стал реальностью. Теперь каждый желающий сможет онлайн получить доступ ко всей информации о нарушениях на выборах", – заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Информацию собирают со всех отделений полиции страны. Онлайн-карта обновляется, как только регистрируют нарушения.

По состоянию на сегодняшний день с утра зарегистрировано уже шесть событий, связанных с нарушениями избирательного процесса.

На сайте можно увидеть, сколько нарушений было совершено в любой день отдельно или в целом. Есть информация, по каким статьям проходят эти дела и состояние их рассмотрения. По желанию можно узнать и место преступления или нарушения. Так избирательный процесс станет более прозрачным, говорят в министерстве.

"Стопроцентная прозрачность избирательного процесса и нарушений на выборах – на наш взгляд одна из величайших превенций, позволяющих нам дать возможность получить честные и прозрачные выборы. Мы не политически ангажированы, мы ни с кем не хотим делить ни пальму первенства, ни пальму победы. Мы хотим быть арбитрами этого процесса так, как нам поручил украинский народ", – отметил Аваков.

Не быть равнодушными призывают и граждан. Если видите, знаете о каком-то нарушении – можете сообщить несколькими способами. Самый быстрый - заполнить специальную форму на сайте. Реагировать в полиции обещают оперативно. Сообщение проверят, и через час информация появится на онлайн карте.

В день выборов за порядком на участках будут следить 130 тысяч полицейских. Привлекут кинологов, криминалистов, спецназовцев и взрывотехников, чтобы избежать нарушений и провокаций.

Ранее сообщалось, что Аваков призвал Верховную Раду поддержать законопроект об ужесточении наказания за нарушение избирательного законодательства.

Кроме того, министр внутренних дел призвал украинцев не "продавать" свои голоса и не закрывать глаза на нарушения. Видите их – сообщайте в специальный координационный штаб при МВД. Там проведут проверку, и, если факт подтвердится, – силовики и ЦИК отреагируют срочно, обещает Арсен Аваков.

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