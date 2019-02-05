Украина выбирает президента: главное за 5 февраля

Зачем столько людей баллотируется в президенты и почему им не жалко двух с половиной миллионов гривен залога

Украина выбирает президента: главное за 5 февраля 2019-02-05T21:27:00+02:00 Политика Зачем столько людей баллотируется в президенты и почему им не жалко двух с половиной миллионов гривен залога

Каждый день – новый рекорд. Центризбирком сегодня зарегистрировал еще четырех кандидатов на пост президента. Это беспартийный Сергей Носенко, политолог-самовыдвиженец Руслан Ригованов, Виктор Кривенко от "Народного руха Украины" и Сергей Кривонос от партии "Воины АТО".

Вручили удостоверение и самовыдвиженцу Роману Бессмертному, которого утвердили вчера. Еще четырем претендентам комиссия отказала из-за неполный пакет документов.

Поэтому в целом ЦИК утвердила уже 34 кандидата. Когда подведут итоги, зарегистрированных может стать более четырех десятков. Такого в Украине еще не было ни на одних президентских выборах.

Рекордное количество претендентов эксперты объясняют их желанием пропиарить себя перед парламентскими выборами. Ведь два с половиной миллиона залога – это значительно меньше, чем придется потратить на рекламную кампанию в СМИ. Кандидатов упоминают в новостях, приглашают на ток-шоу. Эфирное время – если не подавать документов в ЦИК – стоит гораздо дороже.

За два с половиной миллиона можно приобрести только до получаса эфирного времени в зависимости от канала – говорят эксперты. Кандидаты же за эти деньги суммарно получают до суток пиара, – говорит политтехнолог Борис Тизенгаузен. Но есть и еще один мотив такого массового стремления к президентству.

"Любой кандидат, который забирает хотя бы полпроцента у одного из лидеров гонки, может фактически обменивать эти полпроцента на какие-то бонусы – то есть на определенные места в проходной части списка от партии лидера или еще где-то. Люди с коммерческой жилкой могут играть в бизнес, в продажи вот этих своих процентов", – говорит Борис Тизенгаузен, эксперт по управлению репутацией, политтехнолог.

Политологи уверены: такое большое количество претендентов увеличивает риск манипуляций. Ведь каждый кандидат может иметь своих представителей в участковых комиссиях разных уровней. А многих людей сложнее проконтролировать. И через их распри могут возникнуть проблемы с подсчетом голосов.

"Чтобы принять решение, им нужно иметь кворум. А здесь есть еще нюанс, что часть кандидатов, они будут играть по факту как технические кандидаты. И очевидно, что часть людей, которые там будут якобы от них, они на самом деле будут подыгрывать другим кандидатам. Это может создать определенный хаос, даже с точки зрения подведения итогов голосования. Не все результаты будут подсчитаны", – уверен Алексей Якубин, политолог.

Ко всему, есть риск, что часть технических кандидатов будет не себе дивиденды зарабатывать, а конкурентов очернять в угоду тому, кто заплатит больше.

В Нацполиции говорят - будут пристально следить и за процессом агитации. Гражданину, который продаст голос, грозит до 2 лет лишения свободы, агитатору за подкуп – до 7 лет тюрьмы. В МВД подчеркивают – официальные агитаторы должны работать на волонтерских началах.

"Закон о выборах президента Украины. Статья 64 часть 6 прямо запрещает любые выплаты за агитационную работу. Так, попытки заключить такие массовые сделки тысячами, десятками тысяч и таким образом осуществить подкуп избирателей, нами тоже будут квалифицироваться как нарушение избирательного законодательства", – говорит Иван Варченко, советник министра внутренних дел Украины .

По данным МВД, с начала предвыборной кампании составили 145 админпротоколов и открыли около 10 уголовных дел.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков уже рассказывал о нарушениях закона кандидатами в президенты. Также он отметил, что правоохранители не будут идти на уступки, поскольку придерживаются закона. Поэтому уже создали систему реагирования на обращения граждан.

Как известно, очередные выборы президента Украины должны пройти 31 марта 2019 года. Подробнее читайте в статье: Выборы-2019: ключевые даты и порядок избрания президента и Верховной Рады.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Украина выбирает президента: главное за 5 февраля". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...