Украина выбирает президента: как кандидаты в президенты проводят выходные

Кандидаты продолжают турне по Украине

Фото: ba.org.ua.

Украина выбирает президента: как кандидаты в президенты проводят выходные //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/adf/713/5c7adf713f81e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/adf/713/5c7adf713f81e.jpg 2019-03-02T21:55:27+02:00 Политика Кандидаты продолжают турне по Украине

Танцевали, покупали лекарства и обсуждали пенсии. Такие дела выходного дня у кандидатов на главное кресло страны.

Проблемами трудовой миграции сегодня занимался Олег Ляшко. Он был в Киевеской области. Говорит, сейчас украинцы вынуждены выезжать на заработки и оставлять детей. Но уверен - ситуацию коренным образом изменит повышение зарплат до европейского уровня, создание рабочих мест и предоставлении льготных кредитов малому и среднему бизнесу.

"Единственная возможность вернуть молодежь – дать им работу в Украине, чтобы не дети чиновников зарабатывали и президентов, а нормальные дети зарабатывали, нормальную зарплату получали, чтобы при живых родителях дети не были сиротами и только раз в год видят родителей, когда те приезжают с заработков. Поэтому мой план возвращения заробитчан домой - восстановление экономики, увеличение зарплат, дать дешевые кредиты для малого и среднего бизнеса, чтобы развивались, гарантированное первое рабочее место для молодежи, доступные кредиты для приобретения жилья", – заявил Ляшко.

Пробовал вкусности на ярмарке, однако не забывал и о делах государственных. Петр Порошенко в Одесской области. Подписал закон, согласно которому Куяльник стал курортом государственного значения. Новый статус должен обеспечить особую охрану природно-лечебных ресурсов региона.

"У нас в каждом селе есть место, куда можно привлечь туристов, я убежден Украина может стать настоящей туристической Меккой, развитие экологического туризма, агротуризма в селах и ОТГ даст возможность развивать мини-туризм, почему бы не сделать ставку на то, что через определенный промежуток времени в каждом селе должно быть гестхаус, где можно принять туристов и через механизмы интерактивного общения разместить об этом информацию по всему миру", – заявил Порошенко.

В аптеку сегодня отправился Александр Вилкул в Харькове. Не заболел. Говорит – люди жалуются – за последние пять лет цены на лекарства выросли в несколько раз. Только за прошлый год медикаменты прибавили в стоимости 20 процентов. Оппозиционер считает, надо отменить начатую реформу здравоохранения и внедрить страховую медицину.

"За прошлый год сердечные, обезболивающие и жаропонижающие выросли больше, чем на 20%. А в больницах, из-за санитарки Супрун, лекарств нет. Да и к качеству тех медпрепаратов, которые она закупает, есть очень большие вопросы. Многие из них запрещены в США и в Канаде. Власть хочет, либо, чтоб народ умер, либо чтоб отдал вообще уже все деньги за лекарства, либо чтоб лечился подорожником. Мы исправим эту ситуацию введя страховую медицину. Дети, бюджетники и пенсионеры получат страховку за счет государства – бесплатно, а работники предприятий – за счет средств этих компаний", – отметил Вилкул.

Украинцам - европейские пенсии. Юлия Тимошенко убеждена – необходимо создать личные накопительные счета всем, кто работает, так удастся откладывать значительно больше суммы на старость. Сейчас пенсионеры получают катастрофически маленькие выплаты, считает политик. Посчитала: работодатели за каждого работника отчисляют в пенсионный фонд в три раза больше, чем пенсия, которую он впоследствии получит.

"Пенсионная реформа сделает так, как в большинстве стран Европы. А там она работает так: за человека с первого дня, когда он работает, перечисляют пенсионные взносы. Не в небо куда-то, когда никто не знает, куда эти взносы перечисляются, а на частный личный, пенсионный счет в государственном банке. Это означает, что все, что заплатили за человека в течение жизни, собирается на его персональном банковском счете. И всю жизнь начисляются депозиты", – заявила Тимошенко.

Ранее сайт "Сегодня" разбирался, чем выборы-2019 будут отличаться от предыдущих.

Также смотрите видео: Украина выбирает президента: с чем кандидаты едут в народ:

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