Украина выбирает президента: какие полномочия имеет и за что ответственен гарант

Журналисты выяснили, какие обязанности возлагают на президента украинцы

Украина выбирает президента: какие полномочия имеет и за что ответственен гарант 2019-02-16T23:54:00+02:00 Политика Журналисты выяснили, какие обязанности возлагают на президента украинцы

Некоторые считают, что глава государства едва ли не собственноручно должен чинить дороги и раздавать зарплаты. Другие – отводят ему роль визитки страны, но без существенных полномочий.

Сегодня Основной закон Украины, где определены государственное устройство, полномочия и функции всех государственных органов, держит в руках его соавтор Василий Костицкий. Вспоминает, "рождение" документа было нелегким.

"Мы пришли на работу в пятницу и все члены комиссии пошли домой в субботу, но несколько человек остались в воскресенье. Ночью шли консультации, ссоры по этому поводу. А когда рассматривали вариант ст. 20, то мы чуть не подрались там в кулуарах", – рассказывает Василий Костицкий, соавтор Конституции Украины, доктор юридических наук.

Больше всего спорили о языках, статусе Крыма и государственной символике. А вот полномочия всех ветвей власти определили почти единогласно. В качестве примера взяли исследования французского юриста и писателя Шарля Монтескье. По мнению авторов, в то время это была единственно правильная система существования страны. Однако впоследствии поняли: есть и просчеты.

"Он же писал свою теорию 280 лет назад для пятимиллионной Франции, где механизм власти был проще и значительно меньше, потому что меньше людей и задача была – сделать методологические исследования, нельзя дальше сохранять власть в руках одного человека, абсолютного монарха. Надо ему оставить право вето, а законодательную власть передать политикам профессионалам", – говорит Костицкий.

Так и определили. В Украине – президент является гарантом независимости и национальной безопасности. Верховным Главнокомандующим вооруженных сил. Представляет государство в международных отношениях. Назначает всеукраинский референдум относительно изменений Конституции. Внеочередные выборы в Верховную Раду и прекращает ее полномочия. Имеет право вето. Или, например, помилования.

Журналисты поинтересовались, знают ли украинцы полномочия главы государства.

Так, из 20 украинцев трое считают, что президент имеет полномочия абсолютно во всех сферах нашей жизни. Принимает тарифы, определяет зарплаты и пенсии. Однако большинство все же знает его главную функцию – верховного главнокомандующего.

По назначению президента работают генпрокурор, глава СБУ, Нацбанка, министры обороны и иностранных дел. Президент определяет половину Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания и треть состава Конституционного суда. По его представлению назначают и глав обладминистраций.

Чтобы претендовать на пост президента, гражданин должен проживать последние 10 лет в Украине, быть не моложе 35 лет, иметь высшее образование и не иметь судимостей. Занимать высшую должность разрешено не более двух сроков подряд. А вот будет называться президентом избранное лицо – пожизненно.

Напомним, в Украине официально стартовала избирательная президентская кампания.

Сайт "Сегодня" разбирался, чем выборы-2019 будут отличаться от предыдущих.

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