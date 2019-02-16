Украина выбирает президента: кандидаты посетили конференцию по безопасности в Мюнхене

Международным партнерам пытались донести свое видение пути Украины после выборов

Украина выбирает президента: кандидаты посетили конференцию по безопасности в Мюнхене 2019-02-16T23:11:00+02:00 Политика Международным партнерам пытались донести свое видение пути Украины после выборов

Некоторые из кандидатов в президенты Украины сегодня тоже в Мюнхене на конференции по безопасности Поехали туда не просто так. Международным партнерам пытались донести свое видение пути Украины после выборов. Говорили о давлении на Россию, перспективах на пути в НАТО, экономическом развитии и сотрудничестве с ЕС.

Юлия Тимошенко на украинском завтраке на конференции по безопасности убеждала международных партнеров - опасность для Украины существует не только извне. Внутри тоже надо навести порядок. В частности, говорит, нужно реформировать судебную систему, преодолеть коррупцию и создать привлекательные условия для инвесторов. Кроме всего, планирует начать переговоры с МВФ о снижении цены на газ для населения.

"Мы начнем буквально сейчас переговоры с МВФ, потому что я еще раз подчеркиваю, что сотрудничество для Украины с Международным валютным фондом является чрезвычайно важным и мы будем его продолжать. Положитесь на наше искусство переговоров с МВФ, мы будем вместе, но будем в правильных рамках сотрудничества в Украине. Но я в то же время не позволю никому брать цены на газ монопольные, нерыночные, которые утверждены не рынком, а правительством, которое имеет 300 процентов рентабельности, в то время как украинцы имеют сегодня среднюю зарплату 300 долларов в месяц и среднюю пенсию где-то на уровне 65 долларов", – заявила она.

Заслужили быть в НАТО. Анатолий Гриценко уверен – Украина на страже безопасности всей Европы. В условиях правильного развития вооруженных сил, альянс должен включить нашу страну в перечень членов в краткосрочной перспективе.

"Украина, не будучи членом НАТО, участвовала во всех военных операциях НАТО, в отличии от всех членов НАТО. Мы заслужили то, чтобы в сложной ситуации с нами были рядом. И мы готовы дальше вкладывать в мировую и европейскую безопасность. Честно и откровенно – только тогда, когда Украина будет в мире и будет спать спокойно, только тогда Еропа будет в мире и будет спать спокойно", – заявил он.

Напомним, в Украине официально стартовала избирательная президентская кампания.

Сайт "Сегодня" разбирался, чем выборы-2019 будут отличаться от предыдущих.

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