Украина выбирает президента: кандидаты продолжают говорить об изменениях в медицинской и налоговой сферах

Претенденты на главное кресло страны убеждены – реформы – прежде всего

Украина выбирает президента: кандидаты продолжают говорить об изменениях в медицинской и налоговой сферах 2019-02-26T23:31:00+02:00 Политика Претенденты на главное кресло страны убеждены - реформы - прежде всего

Реформы – прежде всего. Кандидаты в президенты продолжают говорить об изменениях в медицинской и налоговой сферах. Есть и такие, кто возьмется за капитальный ремонт жилья.

Художники, герои Украины, дипломаты и ученые. Доверенных лиц Петра Порошенко на выборах представили в штабе кандидата. Среди них – режиссер Ахтем Сейтаблаев, волонтер – освобожден из плена боевиков – Владимир Жемчугов и заместитель председателя крымскотатрского народа – Ахтем Чийгоз. Говорят поддерживают изменения, которые начал действующий президент.

"Украинский язык, украинская культура, украинские традиции, украинская история – восстанавливаются в Украине. То, что мы имеем в литературе, музыке – это просто мировой уровень сейчас. Я уверена, что мы на этом развитии не остановимся, и не дай Бог, остановиться. И Порошенко мне кажется, этого не позволит", – отметила Ада Роговцева, народная артистка Украины

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"Я знаю, что Петр Порошенко постоянно, выступая на различных площадках и ООН, и Совета Европы – постоянно требовал моего освобождения, освобождения моих собратьев из плена. Потому что он своих не бросает. Сейчас он переживает сложное время, время, когда решается судьба всей страны", – заявил Игорь Козловский, историк, освобожден из плена боевиков.

Цены на лекарства должна контролировать государство. Уверен Олег Ляшко. Тему стоимости медикаментов политик обсудил с общественностью в Киевской области. Предлагает: расширить программу "Доступные лекарства". А чтобы врачи не уезжали на заработки за границу, требует – пересмотреть бюджет и поднять зарплаты медработникам.

"Нам надо не советы Супрун из космоса, нам надо больше лекарств, доступные цены на обследования в больницах и чтобы в Яготине была больница, "скорая" чтобы была, чтобы "скорая" на вызов приезжала, чтобы врачи получили нормальную зарплату. Нам нужна другая политика. Восстановление государственного контроля за ценами, снижение стоимости лекарств, расширение программы "Доступные лекарства", увеличение зарплат врачам, учителям, соцработникам, чтобы люди работали и зарабатывали в Украине", – заявил Ляшко.

Модернизировать жилищно-коммунальный фонд страны и внедрить энергосберегающие технологии. О таких целях и приоритетах сегодня говорила Юлия Тимошенко во время встречи с союзом владельцев жилья Украины. Договоренности закрепили в меморандуме.

"Это капитальный и текущий ремонт жилья людей. Это принятие всех правильных законов, которые и в дальнейшем будут это обеспечивать. А кроме того, это полная нормализация тарифной политики. Вы знаете, это снижение цены на газ вдвое, а как следствие – цены на тепло, на горячую воду также вдвое", – заявила она.

Третье место в мире заняла Украина по объемам импорта "секонд-хенда". Впереди только Пакистан и Малайзия – говорит Александр Вилкул. Все из-за неуклюжей налоговой политики - подчеркивает оппозиционер. Для поддержки отрасли разработал программу. Это снижение налогового давления, государственные закупки исключительно у отечественных производителей и льготное кредитование.

"У нас талантливые, работящие люди. И не все компании еще разрушены. И мы можем сделать это все в нашей стране, мы имеем огромный потенциал роста, просто эта власть умеет только разрушать и воровать. Я поддержу украинскую легкую промышленность, и украинцы будут одеваться в дешевую и качественную, новую украинскую одежду, а не в этот "секонд-хенд", в который их одела нынешняя власть. И за первые два года минимум 300 тыс человек, преимущественно, конечно же, женщины получат хорошую высокооплачиваемую работу", – заявил Вилкул.

Ранее сайт "Сегодня" разбирался, чем выборы-2019 будут отличаться от предыдущих.

Также смотрите видео: Украина выбирает президента: с чем кандидаты едут в народ:

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