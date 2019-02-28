Украина выбирает президента: кандидаты продолжают турне по Украине

Претенденты на главный государственный пост говорили о медицинской реформе, преодолении демографического кризиса и стабильном будущем украинской экономики

Украина выбирает президента: кандидаты продолжают турне по Украине 2019-02-28T00:44:00+02:00 Политика Претенденты на главный государственный пост говорили о медицинской реформе, преодолении демографического кризиса и стабильном будущем украинской экономики

Медицинская реформа, преодоление демографического кризиса и стабильное будущее украинской экономики. Кандидаты в президенты – продолжают турне по Украине.

Внедрение страховой медицины- лучший вариант медицинской реформы в Украине. Об этом заявил Олег Ляшко во время встречи с общественностью в Ровно. Цены на лекарства и доступность медуслуг – больше всего волнуют людей. Политик уверен – государство должно восстановить контроль по ценам и разработать программу бесплатного лечения тяжелобольных.

"Мы предлагаем, чтобы в государственном бюджете было предусмотрено государственные программы полностью лечения тяжелых заболеваний: онкологии, сердечно-сосудистые, диабет, редкие заболевания. Сегодня государство фактически отказалась от функций спасения жизни людей. Перебросили финансирования на местные бюджеты покупать инсулин, а местный бюджет говорит нет денег. Поэтому нам реальная реформа медицинская – это медицинская страховка за счет государственного бюджета для пенсионеров и для детей. Для людей, которые работают – страховка за счет работодателя. Восстановление государственного контроля за ценами на лекарства", – заявил политик.

Рост пенсий для 8-ми миллионов украинцев. С марта в Украине заработает новая система автоматической индексации выплат. По словам Петра Порошенко, именно пенсионеры сегодня – самое уязвимое звено населения. Дополнительные средства пенсионеры смогут сэкономить и за счет монетизации субсидий.

"Мы деньги оставим тем, кто сэкономит часть денег за счет экономного энергопотребления. Средний объем субсидии составляет 1600 грн. Сэкономить можно при учете погоды, которая сейчас на улице в феврале плюсовая температура, можно сэкономить до 700-750 гривен в месяц, которые оставить пенсионеру. Это первый шаг наступления на бедность", – заявил Порошенко.

Реформой медицины сегодня занималась и Юлия Тимошенко. Привела цифры: Украина заняла сто тридцать седьмое место в мире из 140 стран по состоянию медицинской отрасли. Перспективы ее развития политик обсудила с медработниками. Отметила – начинать следует не с реформ, а с финансирования отрасли в целом.

"Во-первых, нам нужно поднимать уровень финансирования из государственного бюджета и страховать пенсионеров, нетрудоспособных, несовершеннолетних детей, страховать полноценно, чтобы в страховку включались все составляющие на уровне, как по европейским стандартам. Второе – это обязательное медицинское страхование : работодатели, пациенты работающие, они могут добавить в этому еще один бюджет. Это важно. И третья составляющая – это специальные программы из бюджета, которые могут быть для туберкулезных больных, для онкобольных, для диабетиков и так далее", – отметила Тимошенко.

Украинцев становится меньше. Почти на миллион сократилось население Украины за последние пять лет. По состоянию на начало 2019-го Госстат насчитал 42 миллиона 153 000 украинцев. Умирает сейчас почти вдвое больше, чем рождается. Александр Вилкул говорит – имеет четкий план преодоления демографического кризиса.

"Украину уничтожают в прямом смысле этого слова. Ведут к тому, чтоб нас осталось максимум 15 млн. За пять лет этой власти население уменьшилось на миллион. Это как население Николаевской или Херсонской области. Для того, чтоб люди рожали детей, мы поднимем экономику, обеспечим достойной зарплатой. Возобновим программы доступного жилья и льготного кредитования для молодых семей. Введем страховую медицину. Увеличим выплаты за рождение ребенка: за первого – 100 тыс. грн., за второго – 200 тыс., по третьего и следующих – 400 тыс.", – заявил Вилкул.

10% ВВП вместо нынешних трех. Такой ежегодный рост экономики вполне реален - уверен Сергей Тарута. Залог – развитая промышленность. Сегодня политик в Харьковской области. Этот регион называет одним из самых индустриально развитых в Украине. Но для экономического прорыва – предприятия требуют инвестиций.

"У нас единственный шанс – это инвестиции, потенциал остается, огромные инвестиции могут прийти, если мы начнем развиваться, если изменим систему управления. Коррупцию можно убрать, переходя на электроннное управление, убрав от чиновников функции, все это легко сделать и ничего нового мы не придумаем", – отметил Тарута.

Ранее сайт "Сегодня" разбирался, чем выборы-2019 будут отличаться от предыдущих.

Также смотрите видео: Украина выбирает президента: с чем кандидаты едут в народ:

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