Украина выбирает президента: политический срез за пять недель до выборов

Кандидаты на главный пост страны обещают отменить НДС и выплатить все долги по зарплате шахтерам

Украина выбирает президента: политический срез за пять недель до выборов 2019-02-25T23:07:20+02:00 Политика Кандидаты на главный пост страны обещают отменить НДС и выплатить все долги по зарплате шахтерам

От цен на коммуналку - к реформированию налоговой системы. Кандидаты в президенты продолжают предвыборное турне. Обещают отменить НДС и выплатить все долги по зарплате шахтерам.

Инвестиции и поддержка бизнеса. Петр Порошенко сегодня в Киевской области. Посетил новый завод горячего цинкования металоконсрукций. Говорит – развитие промышленности один из приоритетов. Отметил и защиту уязвимых слоев населения.

"Мы идем своим путем, точку невозврата мы прошли, все наши достижения будут сохранены, мы будем улучшать инвестиционный климат. Мы будем обеспечивать экономический рост, мы будем повышать уровень жизни, мы будем повышать верховенство права, мы будем строить такую ​​страну, которой будем гордиться мы, наши дети, которые сегодня тоже с нами здесь и наши внуки", – заявил Порошенко.

Отменить НДС и реформировать налоговую систему страны предлагает Юлия Тимошенко. Пути реализации она обсудила с Федерацией работодателей Украины. Говорит – чтобы государственные предприятия имели возможность активно развиваться – нужно снизить налоги.

"Технологии обращения с НДС филигранные и во всем мире уже это поняли. И сейчас все, кто имеет НДС уже думают над его модернизацией. Более 50 стран мира вообще НДС не имеют. Не имеют Соединенные Штаты, Япония. Сингапур, Австралия, Индия. Это второй налог на чистые доходы. И именно поэтому нам надо от него отходить. У нас выкачивается из бюджета огромная сумма денег через НДС нечестно", – заявила Тимошенко.

Увеличить добычу торфа, газа и угля и установить справедливые цены для населения за газ и квартплату. Тему тарифов Олег Ляшко обговаривал во время встречи с громадой в Киевской области. Лидер "Радикальной партии" уверен – семья должна платить за коммунальные услуги не более 20 процентов от дохода. Малообеспеченным и пожилым людям с низкой пенсией – государство должно предоставлять субсидию.

"Мы требуем вернуть 45 млн евро премии, которые должностные лица "Нафтогаза" себе незаконно выплатили и урегулировать вопрос труда государственных служащих и руководителей государственных предприятий. Не может быть такого разрыва в оплате труда: один получает 1,5-2 тысячи зарплаты, другой по 20 миллионов, где такое в мире видано? Это показано, что власть бездействует, власть совершенно не помогает людям и рассказывает, что для людей, учителей, врачей, пенсионеров денег нет, чтобы себе миллионные зарплаты платить, прокурорам, судьям, "Нафтогазу" – на это у них деньги есть. Навести порядок жесткий, дисциплину, восстановить тарифную сетку, чтобы больше получали те, кто имеет больший стаж, больший опыт, больше и тяжелее работает, а не каждый тунеядец себе миллионные зарплаты назначает", – отметил Ляшко.

Модернизировать отечественные шахты и увеличить собственную добычу, а не покупать уголь из-за рубежа. Александр Вилкул говорит – с представителями отрасли разработали план восстановления этого сектора экономики. А сегодня подписали и соответствующий меморандум. В первую очередь - выплата долгов по зарплате всем шахтерам. А еще – снятия блокады Донбасса и внедрение механизмов господдержки отрасли.

"Развитие угольной промышленности или ее восстановление даст возможность создания новых рабочих мест, как в самой угольной промышленности, так и в сопутствующих сегментах", – отмечает Артур Мартовицкий – член комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса.

"Мы поднимем угольную отрасль и обеспечим украинских шахтеров достойной работой с высокой заработной платой здесь на родине. Эта власть не находит один миллиард гривен для того, чтоб погасить долги по зарплате перед украинскими шахтерам, но уже нашла 60 млрд и закупила уголь заграницей и платит достойную зарплату, но только иностранным шахтерам. Для меня патриотизм – это поддерживать украинцев, создавать здесь рабочие места и платить заработную плату украинцам, а не как делает это правительство - выстраиваются в порту, кладут руку на сердце и поют, когда приходят баржа с иностранным углем", – резюмировал Вилкул.

Ранее сайт "Сегодня" разбирался, чем выборы-2019 будут отличаться от предыдущих.

Также смотрите видео: Украина выбирает президента: с чем кандидаты едут в народ.

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