Украинцам хотят разрешить менять отчество: закон принят в первом чтении

Ранее изменить отчество можно было только в том случае, если отец изменил свое имя

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2450 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты о праве физического лица на смену отчества".

Отметим, что действующее законодательство разрешает украинцам менять имя и фамилию. Ранее изменить отчество можно было только в том случае, если отец изменил свое имя. А теперь депутаты дополняют статью 295 Гражданского кодекса Украины и статью 149 Семейного кодекса Украины положениями, которые должны разрешить человеку менять еще и отчество.

Законопроектом предлагается разрешить лицам от 16 лет менять отчество. Подростки от 14 лет смогут изменить отчество только с разрешения родителей (или опекуна). Если один из родителей будет против изменения отчества ребенка, вопрос может решаться органом опеки и попечительства или в суде.

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Во фракции "Слуга народа" отметили, что запрет на изменение отчества признано нарушением Конвенции о защите прав человека, а принятый сегодня в первом чтении законопроект гарантирует каждому право на уважение его личной и семейной жизни.

Ранее мы сообщали о смене отчества для украинцев. Когда эту инициативу только анонсировали в начале года, пользователи соцсетей начали примерять матронимы – родовые имена по матери, например, Наталиевич или Ольгович.

Также писали, почему украинцы меняют имена: преступления, смена пола и погоня за модой. Журналисты нашей редакции поговорили с начальником Шевченковского отдела государственной регистрации актов гражданского состояния Львовского ГУЮ Оксаной Горинюк-Кожухаловой. Только в одном Шевченковском районе Львова с начала года 72 взрослых и восьмеро детей пожелали изменить имена.

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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