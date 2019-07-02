Украинцы ждут от новой Рады окончания войны на Востоке и повышение зарплат и пенсий – опрос "Сегодня" и Edison Research

Показатели "Европейской солидарности" и "Оппоблока" растут; "Силы и чести" и "Гражданской позиции" – падают

Голосование на выборах. Фото: AFP

Больше всего от новой Верховной Рады украинцы ждут завершения войны на Донбассе (51,7%) и повышение зарплат и пенсий (30,7%). Об этом свидетельствуют свежие данные опроса, проведенного новостями "Сегодня" на телеканале "Украина" совместно с международной компанией Edison Research накануне внеочередных выборов в Верховную Раду.

Опрос проводился в течение трех недель (10 – 30.06). Полевой этап исследования реализует Киевский международный институт социологии.

21 июля 2019 года пройдут внеочередные парламентские выборы в Верховную Раду. Намерение голосовать определялось с помощью вопроса "Насколько вероятно, что Вы пойдете голосовать?".

Были получены следующие ответы: точно будут голосовать – 57% опрошенных, скорее всего, будут голосовать – 23%, скорее всего, не будут голосовать – 6%, не будут голосовать – 8%, не ответили – 6% опрошенных. Показатель существенно не изменился в течение трех недель.

Фото: Сегодня

Также в опросе замерялись изменения, которые произошли в рейтинге партий за последние несколько недель. Если сравнивать первую и последнюю неделю опроса, статистически значимо выросли показатели партий "Европейская солидарность", "Оппозиционный блок", снизились – у партий "Сила и честь" и "Гражданская позиция".

Фото: Сегодня

41,6% опрошенных знают топ-10 человек из списка партии, за которую планируют проголосовать, 25,3% не знают. Лидеру выбранной партии доверяют 50,5% респондентов.

56,1% украинцев не хотят, чтобы в список партии входили известные люди, такие как звезды эстрады, шоу-бизнеса, спорта, и только 18,7% позитивно относятся к звездам в списке партий.

Фото: Сегодня

65,8% опрошенных готовы скорее выбирать новых депутатов, но без политического опыта, чем старых, опытных, но с запятнанной репутацией, 16,5% с этим не согласны, 5,9% отказались отвечать.

Фото: Сегодня

75% украинцев положительно относятся к новоизбранному президенту Зеленскому. 13% настроены негативно.

Фото: Сегодня

Результаты опроса также показали, что больше всего от нового парламента украинцы ждут завершения войны на Донбассе (51,7%) и повышение зарплат и пенсий (30,7%). Значительно меньше ждут укрепления украинской армии (5,0%) и налаживания диалога с Москвой (4,8%). Ничего не ожидают от новой власти 1,2% опрошенных.

Напомним, неделей ранее опрос новостей "Сегодня" и Edison Research показал, что 56% украинцев готовы выбирать новый парламент . А больше всего их беспокоит война на Востоке.

Опрос проводился компанией Edison Research методом телефонного и личного интервью во всех регионах Украины, кроме Крыма и оккупированной части Донбасса. Всего было опрошено 1684 (погрешность не превышает 2,38%), 1298 (погрешность не превышает 2,72%) и 1512 (погрешность не превышает 2,52%) респондентов соответственно.

Как сообщалось, новости "Сегодня" на канале "Украина" проводят уникальный исследовательский проект совместно с международной компанией Edison Research, среди клиентов которой ВВС, Apple, Google и CNN. В рамках проекта на площадках лидера информационного пространства страны "Сегодня" публикуются результаты опросов об изменениях в восприятии Украинский актуальных событий и ситуации в стране.

Справка о методологии:

Исследование, которое проводит компания Edison Research по заказу "Сегодня", репрезентативный по отношению к населению Украины в возрасте от 18 лет и старше, проживающего на всей территории Украины, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Исследование проводится с применением случайной выборки. Выборка роллинговая, опрос будет проводиться ежедневно. Данные за несколько дней объединяются в общую базу данных для получения надежной информации как в настоящее время, так и в динамике. Полевой этап исследования проводит Киевский международный институт социологии.

Уникальность данного "быстрого исследования" (flash-polls) заключается в том, что оно дает возможность получить мгновенную реакцию украинский на события во время предвыборной кампании.

Для повышения точности данных используется методология MixMode, когда данные телефонного опроса дополняются данными личного интервью в селах (в размере 10% от выборки каждый день).

Исследование проводится Edison Research в полном соответствии с методологией компании и международными исследовательскими стандартам.

Справка о "Сегодня":

"Сегодня" – информационная площадка, объединяющий эфирные новости (6 ежедневных выпусков новостей "Сегодня", "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой", которые выходят на телеканале "Украина"), газету "Сегодня", сайт Segodnya.ua и диджитал-сегмент.

Общее среднемесячное охвата бренда "Сегодня" (ТВ + газета + Интернет) среди аудитории 18+ составляет 26100000 – это 68% от всего населения Украины (18+) (без оккупированных территорий Крыма и Донбасса ).

Телевизионные выпуски новостей "Сегодня" можно увидеть каждый день в эфире канала "Украина" в 7:00, 8:00, 9:00, 15:00, 19:00 и 23:00 ч.

В 2018 году телевыпусков "Сегодня" лидировали среди всего взрослого населения страны (18+). Доля вечерних выпусков "Сегодня" в 19:00 составила 15,2%, "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" – 17,8%. Всего в эфир вышло почти 32 000 сюжетов.

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