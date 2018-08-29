Переговоры Волкера и Суркова по Донбассу "на грани смерти" – Ельченко

Будущее формата переговоров по Донбассу Сурков – Волкер оказалось под вопросом – переговорщики уже провели несколько встреч, а результата нет.

Об этом заявил на пресс-конференции в Киеве Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, передает "Громадське".

Он считает, что формат переговоров с участием спецпредставителя США по Украине Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова нужно менять, так как Москва не готова принимать решения.

"Все, что происходит, должно начаться в пределах решений "нормандской группы". Мы договорились с Францией и Германией, мы с любым решением выходим вместе. Не могут быть различные предложения от нас и, скажем, США. Но единства и прогресса там (в вопросе миротворцев – ред.) Нет. А прогресс этого также зависит от трека Сурков-Волкер, который "на грани смерти". Они с января не собирались. Решения не принимались. Если 6-7 встреч без результата – то надо менять (формат – ред.). Я не могу заглянуть в душу Суркову, но пока там не начнется реальная работа, то мало что можем мы. Президент Украины говорит, чем быстрее миссия ООН будет на Донбассе, тем больше шансов, что не будут гибнуть люди", – сказал Ельченко.

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Также дипломат назвал главные условия Украины для появления "голубых касок" на Донбассе.

"Первое – это развертывание миссии ООН не только вдоль линии разведения, как хочет РФ, а по всей линии границы – почти 450 километров. Второе – неприемлемость участия военного персонала РФ или персонала стран ОДБ (стран коллективного договора). Возвращение Украине контроля над границей, и лишь затем выборы", – заявил он.

Напомним, недавно у Путина рассказали о новой встрече Суркова и Волкера. По словам, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, между ними сейчас ведется подготовка к новым переговорам по Донбассу.

В свою очередь Волкер в своем заявлении по Донбассу рассказывал, что связывался с Сурковым после их последней встречи. "Я получил предварительную реакцию от него, где говорится, что у нас есть разногласия по этому вопросу. Поэтому обсуждение продолжается".