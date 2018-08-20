Украинский судья объяснил, как получил почти миллион гривен дохода за месяц

Сегодня, 16:57

При этом в ВККСУ после обнародования данных об их зарплатах жалуются на повышенное внимание со стороны воров

Игорь Бенедисюк. Фото: 2000.ua
Игорь Бенедисюк. Фото: 2000.ua

Председатель Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк объяснил, каким образом ему удалось получить за месяц 920 тыс. грн при зарплате более 200 тысяч грн.

Все дело – в накопленных "отпускных", отметил Бенедисюк, отвечая на вопрос журналистов.

"Это мой отпуск, компенсация за неиспользованный отпуск и, собственно, месячная зарплата более 200 тыс. грн", – объяснил глава Высшего совета правосудия.

При этом в Высшей квалификационной комиссии судей пожаловались на то, что судей стали грабить чаще после обнародования их зарплат. В частности, председатель ВККС Сергей Козьяков рассказал, что после того, как размер заработной платы членов Комиссии стал общеизвестным, их обворовывали уже семь раз.

"Обнародование заработных плат членов ВККС состоялось 8 марта прошлого года. И уже есть 7 случаев посягательства на имущество и деньги членов ВККС, в том числе с проникновением в их жилища", – рассказал Козьяков.

В этой связи он добавил, что сейчас идет второй конкурс в Верховный суд, и ожидается конкурс в Антикоррупционный суд: "И если такие деликатные вещи напрямую попадут в ФСБ РФ, то над этим нужно задуматься".

Председатель ВККС пояснил, что речь идет не только об имущественном состоянии, но и об информации относительно пересечения судьей границы, где именно он находится за границей, и другие данные личного характера.

Отметим, в настоящее время зарплата судей – членов ВККС составляет около 250 тыс. грн. Судьи более низких рангов при этом получают значительно меньше – ранее мы подсчитали размеры судейского вознаграждения в ТОП-судах Украины.

Также читайте интервью "Сегодня" с Сергем Козьяковым – о зарплатах, взятках, о том, как в ВККСУ работают и на чем ездят одни из самых высокооплачиваемых судей страны: "Глава Высшей квалификационной комиссии судей: Получаю 180 тысяч, но работаю по 18 часов".
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Источник:

УНИАН

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