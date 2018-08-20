Украинский судья объяснил, как получил почти миллион гривен дохода за месяц

При этом в ВККСУ после обнародования данных об их зарплатах жалуются на повышенное внимание со стороны воров

Председатель Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк объяснил, каким образом ему удалось получить за месяц 920 тыс. грн при зарплате более 200 тысяч грн.

Все дело – в накопленных "отпускных", отметил Бенедисюк, отвечая на вопрос журналистов.

"Это мой отпуск, компенсация за неиспользованный отпуск и, собственно, месячная зарплата более 200 тыс. грн", – объяснил глава Высшего совета правосудия.

При этом в Высшей квалификационной комиссии судей пожаловались на то, что судей стали грабить чаще после обнародования их зарплат. В частности, председатель ВККС Сергей Козьяков рассказал, что после того, как размер заработной платы членов Комиссии стал общеизвестным, их обворовывали уже семь раз.

"Обнародование заработных плат членов ВККС состоялось 8 марта прошлого года. И уже есть 7 случаев посягательства на имущество и деньги членов ВККС, в том числе с проникновением в их жилища", – рассказал Козьяков.

В этой связи он добавил, что сейчас идет второй конкурс в Верховный суд, и ожидается конкурс в Антикоррупционный суд: "И если такие деликатные вещи напрямую попадут в ФСБ РФ, то над этим нужно задуматься".

Председатель ВККС пояснил, что речь идет не только об имущественном состоянии, но и об информации относительно пересечения судьей границы, где именно он находится за границей, и другие данные личного характера.

Отметим, в настоящее время зарплата судей – членов ВККС составляет около 250 тыс. грн. Судьи более низких рангов при этом получают значительно меньше – ранее мы подсчитали размеры судейского вознаграждения в ТОП-судах Украины.

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