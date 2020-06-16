Умер отец Петра Порошенко

У пятого президента Украины (2014-2019 гг.) Петра Порошенко умер отец. Об этом сообщает пресс-служба "Европейской солидарности".
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У пятого президента Украины (2014-2019 гг.) Петра Порошенко умер отец. Об этом сообщает пресс-служба "Европейской солидарности".
Новость дополняется…
Подпишись на наш telegram
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