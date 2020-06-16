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  1. Новости политики

Умер отец Петра Порошенко

16 июня, 11:16

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

У пятого президента Украины (2014-2019 гг.) Петра Порошенко умер отец. Об этом сообщает пресс-служба "Европейской солидарности".

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смерть отец Петр Порошенко

Источник: Сегодня

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