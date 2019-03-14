Уволенный глава внешней разведки Украины стал замом Климкина
Экс-глава Службы внешней разведки вошел в руководство дипломатического ведомства
После увольнения с поста руководителя Службы внешней разведки Украины Егор Божок был назначен заместителем главы Министерства иностранных дел Украины Павла Климкина. Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства.
"Назначить Божка Егора Валерьевича заместителем министра иностранных дел Украины с 14 марта 2019", – говорится в документе, подписанном премьер-министром Владимиром Гройсманом.
Напомним, Порошенко назначил Божка главой внешней разведки Украины в сентябре 2017 года. До того, с июня 2015 года, Божок исполнял обязанности главы Миссии Украины при НАТО. Глава государства был уверен в его профессионализме, однако спустя полтора года уволил.
Напомним, ранее глава Службы внешней разведки Украины Егор Божок рассказывал, что спецслужбы РФ получили 350 миллионов для вмешательства в украинские выборы. По его словам, деньги будут направлены на проплату фейковых новостей и подкуп, организацию провокаций, протестов, внутриполитического давления на руководство государства, а также для подготовки кибератак.
Также уже экс-глава СВР называл три сценария Кремля по Украине на 2019 год. Если Кремлю не удастся повлиять на результаты выборов, то не исключена масштабная военная операция, считает Божок.
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