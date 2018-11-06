Уйти не дадут: в Раде отреагировали на заявление Луценко об отставке

Сегодня, 14:43

Парубий проверил, поддерживают ли депутаты увольнение генпрокурора, и получился ожидаемый результат

Не все в Раде хотят ухода Луценко. Фото: &quot;Сегодня&quot;
Не все в Раде хотят ухода Луценко. Фото: "Сегодня"

Коалиция не согласна на отставку генерального прокурора Юрия Луценко и не будет поддерживать в парламенте соответствующий вопрос. Об этом заявила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на пленарном заседании.

Коалиция не поддерживает отставку генерального прокурора Юрия Луценко, заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Мы, провластная коалиция, не поддерживаем отставку Юрия Луценко… Юрий Витальевич поставил этот вопрос. Я обращаюсь сейчас к председателю парламента поставить (этот вопрос – ред.) на голосование, и мы увидим, что коалиция не дает на это голоса", – сказала Геращенко.

Позже спикер парламента Андрей Парубий поставил на рейтинговое голосование вопрос, кто поддерживает отставку Луценко. В итоге всего 38 народных депутатов проголосовали за отставку.

Напомним, сегодня во время выступления в парламенте Луценко заявил, что подаст заявление об отставке. Он сказал, что подаст соответствующее заявление президенту, и попросил Раду рассмотреть данный вопрос на этой неделе.

В свою очередь политический эксперт Тарас Березовец в комментарии сайту "Сегодня" прокомментировал заявление Луценко об отставке. По его мнению, решение уйти в отставку с поста руководителя ГПУ является осознанным, а не эмоциональным шагом, связанным с усилением политического давления на Генпрокуратуру.
Рада, Луценко, отставка, депутаты, Парубий, Геращенко

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Источник:

"Сегодня"

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