Луценко заявил, что подает в отставку (дополнено)

Сегодня, 13:09

Глава Генеральной прокуратуры сделал громкое заявление во время выступления в парламенте

Юрий Луценко. Фото: архив
Юрий Луценко. Фото: архив

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что подаст сегодня президенту Украины заявление о своей отставке. Об этом он сказал во время выступления на заседании парламента.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что подаст сегодня президенту Украины заявление о своей отставке. Об этом он сказал во время выступления на заседании парламента.

"Чтобы не было никаких сомнений, что за власть никто не цепляется, я сегодня подаю заявление об отставке президенту Украины, и вы в парламенте должны рассмотреть этот вопрос", – заявил генпрокурор.

Луценко попросил депутат заняться этим вопросом уже на этой неделе.

"Я свою работу делал и буду делать. Все, что я обещал Екатерине Гандзюк в больнице – делалось и будет делаться. Но двоевладие в стране, когда правоохранительную систему уничтожают бездоказательно, даже за раскрытые преступления, я этого допустить себе не могу. Как глава правоохранительной системы сегодня подам заявление (об отставке – ред.), а вам решать…", – подчеркнул он.

Напомним, сегодня в Раду депутаты вызвали руководителей силовых структур для отчета относительно расследований нападений на активистов в Украине, в том числе и гибели Екатерины Гандзюк.

Как известно, последней каплей для общества стала смерть хернсонской активистки Екатерина Гандзюк 4 ноября. Отмечалось, что умерла она от обрыва тромба прямо в больнице. Однако позже появилось сообщение в интернет-группе "Кто заказал Катю Гандзюк?" о причине смерти Гандзюк. Активистка боролась с коррупцией в правоохранительных органах и среди чиновников, добивалась расследования дел за нападения на активистов в Украине, но в итоге на нее было совершено нападение – ее облили серной кислотой.

Следователи изменили квалификацию нападения на чиновника Херсонского горсовета, квалифицировав его как оконченное преступление по пунктам 4, 6, 11 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, на заказ"). В итоге ГПУ приняла решение передать СБУ "дело Гандзюк", что даст возможность объединить два уголовных производства в досудебном расследовании и установить заказчика преступления.
Рада, Луценко, отставка, Гандзюк

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"Сегодня"

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