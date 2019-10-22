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Узника Кремля Шумкова вывезли из Твери в одно из московских СИЗО – адвокат

22 октября, 15:21

На днях незаконно осужденный в России Александр Шумков объявил о начале голодовки

Александр Шумков. Фото: скриншот

Александр Шумков. Фото: скриншот

Украинского военнослужащего Александра Шумкова, незаконно приговоренного российским судом к четырем годам лишения свободы за блокирование дороги в аннексированный Крым, вывезли из колонии Торжка Тверской области в одно из московских СИЗО. Об этом в Facebook сообщает проект "Ґрати" со ссылкой на адвоката Романа Лызлова.

"15 октября Шумков объявил о начале голодовки, настаивая на прекращении "шантажа с использованием… политзаключенных на переговорах в "минском" и "нормандском" форматах". Кроме того, заключенный требовал от уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой ответа на свои обращения. По словам адвоката, еще вчера вечером Шумков продолжал голодовку", - говорится в сообщении.

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Фото: Офис Президента Украины

Напомним, что российские пограничники задержали Александра Шумкова в пункте пропуска "Троебортное" в Севском районе Брянской области, когда он пытался въехать на российскую территорию в августе 2017 года. Впоследствии российские следователи назвали его бывшим телохранителем экс-лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша.

Стоит отметить, что Шумков не вошел в список украинцев, которых Кремль в прошлом месяце обменял на россиян, отбывающих наказание на территории Украины, однако может войти в следующий список. Подробнее об обмене в видеосюжете "Сегодня":

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Россия политзаключенные шумков

Источник: Сегодня

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