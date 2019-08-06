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В 210 округе результаты выборов в определенный срок установить не удалось — ЦИК https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B 2019-08-06T00:14:11+03:00 Политика Комиссия обязала окружную избирательную комиссию не позднее 16 часов 6 августа 2019 завершить повторный подсчет голосов избирателей

В одномандатном избирательном округе №210 результаты выборов в определенный законодательством срок установить не удалось.

Об этом заявила прес-служба ЦИК.

Окружная избирательная комиссия не успевает осуществить назначенный судом повторный подсчет голосов на нескольких участках.

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С целью обеспечения выполнения закона относительно установления результатов внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 в ОИО № 210 ЦИК обязала указанную окружную избирательную комиссию не позднее 16 часов 6 августа 2019 завершить осуществление повторного подсчета голосов избирателей на указанных 33 избирательных участках.

В окружной комиссии потом должны составить соответствующие протоколы и внести по его результатам изменения в установленные итоги голосования в ОИО № 210 на основании протоколов окружной избирательной комиссии о повторный подсчет голосов избирателей на избирательных участках, а также решение ЦИК, принятого на ее заседании 4 августа 2019.

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"Составить протокол ОИК ОВО № 210 об итогах голосования в одномандатном избирательном округе № 210 с пометкой "Уточненный" и транспортировать его и другую избирательную документацию, предусмотренную Законом Украины "О выборах народных депутатов Украины"", – говорится в сообщении на сайте ЦИК.

Отметим, в Украине завершились внеочередные выборы в Верховную Раду . Сайт "Сегодня" внимательно следил за подсчетом голосов Центральной избирательной комиссией . Мы представим полный список кандидатов, прошедших в Верховную Раду Украины, исходя из подсчета голосов Центризбиркомом.

Напомним, что нарушения в день голосования на внеочередных выборах народных депутатов были, но существенно не повлияли на результаты.

Среди самых заметных нарушений — выдача бюллетеней тем, кто не предъявил паспорт. Такие нарушения были преимущественно в селах, где все хорошо знают друг друга. Иногда фотографировали заполненные бюллетени. А избирателям с современным паспортом в виде ID-карты бюллетеней порой не выдавали — требовали показать еще и бумажное приложение к нему, с регистрацией, а это — нарушение. Часто на участках не хватало урн для бюллетеней и кабинок для голосования для людей с инвалидностью. Была замечена и незаконная агитация – избиратели приходили на участки в одежде с эмблемой той или иной политсилы.

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