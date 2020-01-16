В армию будут забирать с 18 лет: Зеленский подписал указ

Архивное фото / Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

В Украине вернули призыв в армию с 18 лет – об этом говорится в указе №13/2020, который 16 января подписал президент Владимир Зеленский.

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"Призвать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу", – гласит текст документа.

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Таким образом, Зеленский понизил призывной возраст для мужчин с 20 лет, как было при его предшественнике Петре Порошенко, до 18 лет.

Кроме того, в указе "Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году" указаны сроки призывов в армию: с апреля по июнь (весенний) и с октябрь по декабрь (осенний).

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Также данный документ освобождает в запас из Вооруженных сил Украины, Государственной специальной службы транспорта и других государственных воинских формирований военнослужащих-срочников, которые отслужили установленные сроки службы.

Напомним, что ранее министр обороны Андрей Загороднюк заявил о необходимости отмены призывного формата несения службы и полного перехода к профессиональной украинской армии.

А вот об инциденте, который случился с военкомом во Львовской области во время военного призыва, смотрите в сюжете "Сегодня":

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