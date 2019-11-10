Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,5
27,04

Украина движется к отмене обязательного призыва в армию – Загороднюк

10 ноября, 23:23

1 октября в Украине начался осенний призыв на срочную военную службу

/ Фото: Минобороны Украины

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк подчеркивает необходимость отмены призывного формата несения службы с полным переходом к профессиональной украинской армии.

В воскресенье вечером в эфире одного из украинских телеканалов, отвечая на вопрос о том, к какой армии движется Украина, и будет ли отменен призыв несения службы, министр сказал: "Это моя цель – отменить призыв. Но это не произойдет в скором времени, на протяжении года... Я считаю, и это позиция государства, что мы движемся к профессиональной армии по стандартам НАТО – подготовленной и оснащенной".

Напомним, с 1 октября в Украине стартовал осенний призыв в армию. Более 15 тысяч человек планируется набрать на срочную воинскую службу. Набор будет длиться до Нового года. В Оперативном командовании "Север" заявили, что срочников не будут отправлять в зону боевых действий на Донбасс.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", в рамках осеннего призыва повестки получили уже более 37 тысяч киевлян, хотя план призыва для столицы составляет всего 634 человека. Всего призыву на срочную службу в Киеве подлежат 53 133 человека.

В тренде
Новый этап разведения сил и эпидемия ложных минирований: главные события недели
Фото: AFP

Ранее министр обороны Андрей Загороднюк говорил, что в Украине могут отменить обязательный призыв в армию. По его мнению, система построения Вооруженных сил не должна базироваться на срочниках.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

армия призыв срочники Миноборны призыв в армию Андрей Загороднюк

Источник: Интерфакс-Украина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Разведение сил в Петровском и Викторовке: все подробности, фото и видео
Разведение сил в Петровском и Викторовке: все подробности, фото и видеоПолитика
Отмена пенсий в Украине: правда ли это, и как жить без них
Отмена пенсий в Украине: правда ли это, и как жить без нихЭкономика
Ляшко требует инициировать процедуру импичмента Зеленскому
Ляшко требует инициировать процедуру импичмента ЗеленскомуПолитика
На Шулявском мосту прогремел мощный взрыв – очевидец
На Шулявском мосту прогремел мощный взрыв – очевидецПроисшествия
Задержание украинского ветерана в Польше: стали известны подробности
Задержание украинского ветерана в Польше: стали известны подробностиЕвросоюз
В Харькове сняли на видео водителя: управлял машиной, сидя на табуретке
В Харькове сняли на видео водителя: управлял машиной, сидя на табуреткеХарьков

Новости партнеров

Loading...
загрузка...