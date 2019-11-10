Украина движется к отмене обязательного призыва в армию – Загороднюк

/ Фото: Минобороны Украины

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк подчеркивает необходимость отмены призывного формата несения службы с полным переходом к профессиональной украинской армии.

В воскресенье вечером в эфире одного из украинских телеканалов, отвечая на вопрос о том, к какой армии движется Украина, и будет ли отменен призыв несения службы, министр сказал: "Это моя цель – отменить призыв. Но это не произойдет в скором времени, на протяжении года... Я считаю, и это позиция государства, что мы движемся к профессиональной армии по стандартам НАТО – подготовленной и оснащенной".

Напомним, с 1 октября в Украине стартовал осенний призыв в армию. Более 15 тысяч человек планируется набрать на срочную воинскую службу. Набор будет длиться до Нового года. В Оперативном командовании "Север" заявили, что срочников не будут отправлять в зону боевых действий на Донбасс.

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Как сообщали новости "Сегодня", в рамках осеннего призыва повестки получили уже более 37 тысяч киевлян, хотя план призыва для столицы составляет всего 634 человека. Всего призыву на срочную службу в Киеве подлежат 53 133 человека.

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Ранее министр обороны Андрей Загороднюк говорил, что в Украине могут отменить обязательный призыв в армию. По его мнению, система построения Вооруженных сил не должна базироваться на срочниках.

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