В армию не призывали: в Минобороны открестились от "повесток" Зеленскому

Ранее в Министерстве сообщали, что Зеленскому дважды приходили повестки по мобилизации

Фото: facebook.com/zelenskiy95.

В Министерстве обороны опровергли свою же информацию, что в 2014 году Владимир Зеленский призывался в армию, но якобы не явился по повестке. В то же время в ведомстве подтвердили, что он был годен к военной службе.

Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на ответ МОУ.

Так, в Минобороны сообщили, что Зеленский состоит на учете в Металлургическо-Долгинцевском военкомате Кривого Рога Днепропетровской области и медкомиссия признала его в 2014 году годным к военной службе. Но он не вызывался на службу по мобилизации.

"Военную службу в Вооруженных Силах не проходил, на военную службу по мобилизации в течение 2014-2015 годов не призывался", – сказано в ответе Министерства.

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В ведомстве добавили, что Зеленский имеет военно-учетную специальность "деловод деловодства".

Как сообщали новости "Сегодня", в апреле во время предвыборной президентской кампании в Минобороны рассказали о службе Зеленского в ВСУ, сообщив, что он якобы уклонялся от службы. "Для призыва во время мобилизации гражданину Зеленскому В.А. направлялись повестки: 15.04.2014, 23.06.2014, 15.08.2014, 10.05.2015 по адресу, определенному в его учетных документах. Гражданин Зеленский В.А. в военный комиссариат по его вызову не прибывал", – говорилось в сообщении ведомства.

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