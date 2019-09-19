В Белом доме рассказали, о чем говорили Зеленский с Пенсом

В МИД Украины подтвердили, что Зеленский посетит США 23 сентября

/ Фото: president.gov.ua

Вице-президент США Майк Пенс и президент Украины Владимир Зеленский по телефону обсудили предстоящую встречу Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Так, в ходе вчерашнего телефонного разговора Пенс и Зеленский обсудил предстоящую встречу президентов Трампа и Зеленского на следующей неделе на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

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Также Пенс подтвердил неизменную приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины. Он поблагодарил Зеленского за смелые действия в области борьбы с коррупцией посредством законодательных реформ, а также предложил полную поддержку этих усилий со стороны США.

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Как мы писали ранее, президент Украины Владимир Зеленский и вице-президент США Майк Пенс обсудили в Варшаве будущий визит Зеленского в США и встречу с президентом Дональдом Трампом.

Напомним, президент Владимир Зеленский 23 сентября начнет визит в Соединенные Штаты Америки для участия в заседании Генассамблеи ООН. Там Зеленский должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

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