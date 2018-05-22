В БПП дали прогноз по принятию закона об Антикоррупционном суде

Сегодня, 13:52

Необходимо окончательное решение комитета по законопроекту для того, чтобы Верховная Рада приступила к его рассмотрению во втором чтении

Верховная Рада. Фото: &quot;Сегодня&quot;
Верховная Рада. Фото: "Сегодня"

Верховная Рада Украины может приступить к рассмотрению во втором чтении законопроекта о Высшем антикоррупционном суде в среду, 23 мая, а к голосованию – в четверг, 24 мая, прогнозируют во фракции "Блок Петра Порошенко".

"Мы ждем, когда будут наработаны варианты (норм, согласованных с МВФ – Ред.). Крайний срок – завтра, утро. Завтра в 9 утра, скорей всего, оно (заседание профильного комитета – Ред.) состоится", – сказал народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", член профильного комитета по вопросам правовой политики и правосудия Сергей Алексеев журналистам во вторник в Киеве.

Он отметил, что необходимо окончательное решение комитета по законопроекту для того, чтобы Верховная Рада приступила к его рассмотрению во втором чтении.

Между тем нардеп допустил, что заседание профильного комитета может состояться и во вторник, если отдельные дискуссионные положения законопроекта будут согласованы с МВФ раньше.

"Если мы завтра зайдем в этот законопроект – там почти 2 тыс. правок…– мы можем на четверг выйти на результативное голосование уже в конце дня", – добавил он.

В свою очередь первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, отвечая на вопрос, приступит ли Рада к рассмотрению данного законопроекта во вторник, 22 мая, отметила, что председатель Верховной Рады Андрей Парубий продолжает консультации по согласованию отдельных положений данного проекта закона, а пленарное заседание парламента ведут его заместители.

"Я не знаю на эту минуту ответ, заходим ли мы сегодня в рассмотрение вопроса по антикоррупционному суду или в четверг. Но это точно стартует на этой неделе", – сказала И.Геращенко.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на утреннем пленарном заседании Верховной Рады во вторник народные депутаты рассматривают законопроекты в сфере аграрной политики.

Ранее председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что голоса для поддержки закона о Высшем антикоррупционном суде будет найти непросто.
Верховная Рада, БПП, антикоррупционный суд

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Источник:

Интерфакс-Украина

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