В деле Шеремета мало доказательств: Рябошапка рассказал о принятых мерах

Офис генпрокурора следит за расследованием резонансного дела и не очень доволен

Руслан Рябошапка / Фото: president.gov.ua

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что на сегодняшний день не достаточно доказательств по убийству Павла Шеремета, чтобы передать дело в суд. Он считает, что необходимы дополнительные улики.

"Мне кажется, что на данный момент должны быть собраны дополнительные доказательства, чтобы дело могло быть передано в суд, поскольку собранного объема доказательств недостаточно. Чтобы собрать дополнительные улики, подтверждающие или опровергающие вину этих людей – а мы должны двигаться в обоих направлениях – подготовлены письменные указания прокуроров следствию и соответственно установлены сроки расследования. Будем следить за выполнением этих указаний", – сказал он.

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Рябошапка отметил, что также важно выйти и на заказчиков убийство, а не только наказать исполнителей и организатора.

"Это наша задача – двигаться дальше и установить людей, которые не только организовывали выполнение убийства, но и тех, кому, собственно, это было выгодно, кто все это заказал, – без этого расследование будет неполноценным", – подчеркнул генпрокурор.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее представители МВД назвали имена всех подозреваемых в убийстве Шеремета. Правоохранители определили группу участников боевых действий на Донбассе, которые, по мнению следствия, имели разные роли в организации и совершения убийства: Яну Дугарь, Юлию Кузьменко, Андрея Антоненко, а также Инну и Виталия Грищенко. Полиция ссылается на различные экспертизы и видео с камер наблюдения. Позже суд избрал различные меры пресечения для фигурантов дела. Читайте все подробности расследования убийства Шеремета.

В свою очередь в Офисе генпрокурора заявили, что проверят аргументы адвокатов подозреваемых. По результатам этой проверки будет решаться вопрос о дальнейших действиях в уголовном производстве.

А тем временем в начале января в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета с участием подозреваемой Юлией Кузьменко. Еще один подозреваемый, Андрей Антоненко, от участия в эксперименте якобы отказался из-за отсутствия на месте адвоката.

Все подробности в спецтеме Расследование убийства Павла Шеремета

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