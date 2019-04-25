В день принятия "языкового закона" Зеленский сменил имя в Facebook

Будущий президент "украинизировал" свою страницу в соцсети

Владимир Зеленский. Фото: AFP

В день принятия Верховной Радой закона о статусе украинского языка будущий президент Украины Владимир Зеленский сменил название своей страницы в соцсети Facebook – с российского на украинское.

Как можно видеть на его личной странице, с 25 апреля она подписана "Володимир Зеленський", а не как прежде – "Владимир Зеленский".

Напомним, ранее в этот день Владимир Зеленский обещал, что после его вступления на пост главы государства будет проведен тщательный анализ принятого Верховной Радой закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

"Закон был принят без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью. К проекту закона было внесено более двух тысяч поправок, что свидетельствует об отсутствии согласия в отношении отдельных его положений даже в Верховной Раде. Сегодня трудно спрогнозировать последствия принятия этого закона – окончательный его текст, с учетом всех поправок, пока недоступен", - объяснил он.

Стоит отметить, что принятия "языкового закона" в Украине является одной из главных тем дня. С остальными важными темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:

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