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Рада приняла "языковой" закон: появилась реакция Зеленского

Сегодня, 14:46

Зеленский обещает после вступления в должность провести тщательный анализ этого закона

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi.

Владимир Зеленский, который согласно подсчету 100% электронных протоколов окружных избирательных комиссий, победил на выборах президента Украины, заявил, что после его вступления на пост главы государства тщательно проанализирует принятый Верховной Радой закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Украинский язык – единственный государственный язык в Украине. Так было, так есть и так будет. По этому вопросу – никаких компромиссов. Государство должно заботиться о развитии украинского языка, о расширении сферы ее употребления. Это тоже безусловно, с этим соглашается все общество. Вопрос в методах, которыми мы воплощаем в жизнь этот стратегический курс. Моя принципиальная позиция – государство должно способствовать развитию украинского языка путем создания стимулов и положительных примеров, а не запретов и наказаний, осложнением бюрократических процедур, умножением количества чиновников вместо их сокращения", - отметил Зеленский.

Он отметил, что законопроект о государственном языке рассматривался во время избирательного цикла, что сделало его заложником политической риторики.

"Закон был принят без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью. К проекту закона было внесено более двух тысяч поправок, что свидетельствует об отсутствии согласия в отношении отдельных его положений даже в Верховной Раде. Сегодня трудно спрогнозировать последствия принятия этого закона – окончательный его текст, с учетом всех поправок, пока недоступен", - написал Зеленский.

"После моего вступления в должность президента будет сделан тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины. По итогам анализа буду реагировать в соответствии с конституционными полномочиями президента Украины и в интересах граждан", - добавил он.

Зеленский также указал на то, что перед Украиной сегодня стоят серьезные вызовы, которые можно преодолеть лишь сообща.

"Российская агрессия, медленное экономическое развитие, массовая эмиграция украинцев за границу, тотальная коррупция – это проблемы, которые касаются каждого из нас и общества в целом. Поэтому мы должны инициировать и принимать такие законы и такие решения, которые консолидируют общество, а не наоборот", – убежден он.

Напомним, сегодня в Верховной Раде  был принят закон № 5670-д о функционировании украинского языка как государственного

Документ регулирует порядок применения украинского языка как государственного в публичных сферах общественной жизни, кроме сфер частного общения и совершения религиозных обрядов.

Отметим, что ко второму чтению в Раду было внесено 2082 поправки к "языковому" закону, которые удалось рассмотреть спустя почти два месяца. На сегодняшнем заседании парламента даже присутствовали экс-президент Виктор Ющенко и патриарх Филарет. 

Отметим, что больше всего поддержки закон получил от Блока Петра Порошенко и фракции "Народный фронт", у которых никто не высказался против, но были такие, кто воздержался.

Прокомментировал принятие закона и президент Петр Порошенко. По его словам, это еще один важнейший шаг на пути к ментальной независимости украинцев, а также сравнил это событие с получением Томоса и возрождением украинской армии.


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Тег украинский язык, Зеленский, языковой закон

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