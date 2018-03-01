В ЕС прокомментировали возможность досрочных перевыборов в Раду

Мингарелли подчеркнул, что стране нужна политическая стабильность, чтобы провести начатые в Украине реформы

Украина нуждается в политической стабильности для проведения реформ, а досрочные выборы могут такую стабильность нарушить, считает глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли.

"Надеюсь, выборы произойдут именно тогда, когда они должны произойти", – сказал дипломат.

Мингарелли подчеркнул, что такая политическая стабильность должна дать возможность провести начатые в Украине реформы.

Напомним, президент Петр Порошенко допускает возможность досрочных выборов в парламент.

"Я полностью доволен темпами, которые были продемонстированы прошлой сессией ВР. Большое кол-во реформ было принято. Я сказал, чего я как президент жду от парламента. Я верю в то, что парламент может продемонстрировать необходимые сдвиги. ... Я никаких таких разговоров не веду. Если парламент, вместо того, чтобы заниматься этими вопросами (реформами. – Ред.), будет заниматься выборами, они сами к этому (досрочным выборам. – Ред.) приведут", – сказал он.

Спикер парламента Андрей Парубий уверен, что досрочных парламентских выборов в Украине не будет – они пройдут согласно Конституции в октябре 2019 года.