В Эстонии составители учебника "отрезали" от Украины Крым: подробности и фото

В Венгрии продавали карты, на которых незаконно оккупированный Россией Крым не был обозначен как украинская территория. Теперь Крым от Украины "отрезали" составители учебника для эстонских школьников.

Как сообщил Конгресс украинцев Эстонии, в школьном учебнике английского языка для 7-го класса эстонских школ размещена карта Европы, где Крым показан частью территории Российской Федерации.

Конгресс обратился в Министерство образования Эстонии с просьбой принять меры по исправлению ошибки, а также просит предотвратить повторение подобных случаев.

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"Надеемся, что этот факт является исключительным", - говорится в письме.

В ведомстве пока не ответили на обращение, однако издательство, которое выпустило эти учебники, извинилось за допущенную халатность и заявило, что никакого "злого умысла" не было.

"Представитель издательства отметил, что, вероятно, фирме придется выпустить новые учебники. Пособия с фальшивой картой могут быть изъяты из школ", - сообщили в Конгрессе украинцев Эстонии.

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Напомним, ранее украинская сеть гипермаркетов METRO продавала детские школьные дневники с картой Украины без Крыма.

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