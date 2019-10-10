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В Еврокомиссии потребовали от России прекратить вооруженное вторжение в Украину

10 октября, 07:51

По мнению советника главы Еврокомиссии, РФ осуществляет на Донбассе интервенцию с войсками и техникой

фото: Day.az

фото: Day.az

Россия должна прекратить свою военную интервенцию, а Украине необходимо восстановить контроль над границей на Донбассе. Об этом заявил специальный советник президента Еврокомиссии по вопросам Украины Эльмар Брок на полях форума Salzburg Europe Summit, сообщает "Укринформ".

"Я убежден, что российская интервенция в Донбассе (и сейчас я говорю не о сепаратистах), с войсками и техникой, должен быть прекращена. Украина должна возобновить свой контроль над границей с Россией", – заявил Брок, комментируя вопрос о перспективах урегулирования конфликта на Донбассе.

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По мнению политика, должно быть пошаговое урегулирования – "чтобы постепенно смягчать конфликт и делать его таким сложным, уменьшать напряжение".

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich

"Надеюсь, что это будет сделано правильным образом, с соблюдением интересов Украины", - добавил советник президента Еврокомиссии.

Как сообщали новости "Сегодня", у Киева есть запасные планы на случай, если не удастся урегулировать ситуацию на востоке страны через "минский" и "нормандский" форматы. Пристайко озвучил три варианта решения конфликта на Донбассе.

Смотрите также на видео подробности вокруг ситуации с "формулой Штайнмайера", которая якобы призвана урегулировать конфликт на Донбассе:

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