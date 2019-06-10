Сделать стартовой
26,6
29,98
УКР
Главная Больше  Новости политики

В Гааге начались слушания по нарушению Россией морского права

10 июня, 12:55

В своем иске Украина припомнила агрессору и Керченский мост, и захват месторождений полезных ископаемых

Фото: twitter.com/MFA_Ukraine
Фото: twitter.com/MFA_Ukraine.

В Международном суде продолжаются иски Украины против России. На этой неделе пройдут слушания по делу о нарушении Конвенции ООН по морскому праву в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе. Об этом сообщила в Facebook заместитель министра иностранных дел по европейской интеграции Елена Зеркаль.

"С появлением дела об иммунитетах наших военных кораблей и членов их экипажей (захваченных Россией в Керченском проливе – ред.) дело стали называть "большим" делом по морскому праву, потому что оно касается всех нарушений, которые совершила Россия – препятствование навигации, кража наших полезных ископаемых, незаконный вылов рыбы, сооружения Керченского моста и много других … Россия делает все для затягивания дела. Поэтому она оспаривает юрисдикцию трибунала", – написала замминистра.

Зеркаль пояснила, что цель России – избежать рассмотрения дела по существу и ответственности, а цель Киева – отстоять свое право на судебное разбирательство дела по существу. Она отметила, что Москва, стремясь убить дело, пытается добавить два важных вопроса.

Читайте также

"Во-первых, Россия пытается поставить под сомнение украинский суверенитет в Крыму. Будто по процедурным мотивам Россия пытается оказать хоть какой-то вес своим аргументам по Крыму. Получается, что Россия стремится превратить слушания на лекцию по конституционному праву Украины. Во-вторых, Россия пытается доказать, что имеет право произвольно вести себя на Азове и в Керченском проливе, потому что там не применяется международное морское право. Мы знаем с вами эту историю. Россия стремилась к этому давно. Наша задача – не дать восстановить имперское прошлое России", – заявил глава украинской делегации в суде.

Замминистра добавила, что сегодня выступает Россия, а украинская сторона – завтра.

Напомним, 19 февраля Украина подала против России иск в Международный арбитраж по морскому праву, который доказывает, что Россия нарушила суверенные права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе. Украинский Меморандум показал, что с 2014 года Россия незаконно отстранила Украину от реализации своих прав прибрежного государства; использовала и продолжает использовать суверенные ресурсы Украины для своих собственных целей; узурпировала право Украины регулировать собственные приморские районы.

В свою очередь в МИД РФ объясняли, на что жалуется Россия по "морскому" иску Украины. В то же время украинские дипломаты считают, что и возражения Россия также не обоснованы.

Новости "Сегодня" также сообщали, как в Международном суде ООН недавно рассматривался вопрос нарушения Россией Конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Речь идет о поддержке боевиков на Донбассе. Подробней смотрите в видеосюжете: 


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, суд, иск, гаага, морское право

Вы сейчас просматриваете новость " В Гааге начались слушания по нарушению Россией морского права". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кремле рассказали о своих надеждах от рассмотрения иска Украины в Гааге

8 июня, 17:44

Россияне рассчитывают, что суд отклонит обвинения украинцев

Украина в Международном суде: Россия пытается избежать наказания за свои преступления

4 июня, 12:29

Зеркаль объяснила суду ООН, что Москва уже пять лет отрицает нарушения международного права

Иск против России: в Гааге Украина представит свою позицию

4 июня, 11:09

Украинская делегация будет обосновывать подачу своего иска против России

Дело о финансировании терроризма: в России рассказали о позиции в Гааге

3 июня, 09:57

Российская сторона в Международном суде будет оспаривать обвинения Киева

Зеленский сменил имя и фамилию в Facebook

Почему желтеют листья у чеснока

Ученые назвали лучший вид спорта после 40 лет

5 комнатных растений, которые привлекают деньги, удачу и любовь

Врачи назвали фрукт, который нормализует работу поджелудочной

«Киевстар» отменит мобильные безлимитные тарифы

​Люди спасли тонущих слонят: видео

Узнайте, действительно ли полезен зеленый лук

Самолеты «Руслан» российской компании арестованы судом Украины

Кейт Миддлтон одела брендовую блузку задом наперед

Раскрыта тайна молитвы «Отче наш»: сложно в это поверить

Что нужно делать с фотографиями умерших: это важно знать

Родители украинских школьников бунтуют против школьной формы

Сегодня, 07:00

Психологи утверждают, что она дисциплинирует, но неуместна в НУШ

Украинцам готовят новый трудовой кодекс: в нем увеличен отпуск и больше причин для увольнения

Вчера, 07:38

В новом трудовом кодексе предлагают увеличить отпуска и разрешить дистанционную работу

Кто сможет досрочно выйти на пенсию в Украине: КСУ снял ограничение

Вчера, 06:30

Конституционный суд разрешил выходить на отдых по выслуге лет

Жарко, мокро, громко: прогноз погоды в Украине на неделю

8 июня, 07:26

В понедельник, 10 июня лить и грохотать будет только в западных и в некоторых северных областях

Когда у человека наступает старость

Как желатин спасает наши суставы

Генерал США заявил о возможной российской оккупации Одессы
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь