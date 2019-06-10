В Гааге начались слушания по нарушению Россией морского права

В своем иске Украина припомнила агрессору и Керченский мост, и захват месторождений полезных ископаемых

Фото: twitter.com/MFA_Ukraine.

В Международном суде продолжаются иски Украины против России. На этой неделе пройдут слушания по делу о нарушении Конвенции ООН по морскому праву в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе. Об этом сообщила в Facebook заместитель министра иностранных дел по европейской интеграции Елена Зеркаль.

"С появлением дела об иммунитетах наших военных кораблей и членов их экипажей (захваченных Россией в Керченском проливе – ред.) дело стали называть "большим" делом по морскому праву, потому что оно касается всех нарушений, которые совершила Россия – препятствование навигации, кража наших полезных ископаемых, незаконный вылов рыбы, сооружения Керченского моста и много других … Россия делает все для затягивания дела. Поэтому она оспаривает юрисдикцию трибунала", – написала замминистра.

Зеркаль пояснила, что цель России – избежать рассмотрения дела по существу и ответственности, а цель Киева – отстоять свое право на судебное разбирательство дела по существу. Она отметила, что Москва, стремясь убить дело, пытается добавить два важных вопроса.

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"Во-первых, Россия пытается поставить под сомнение украинский суверенитет в Крыму. Будто по процедурным мотивам Россия пытается оказать хоть какой-то вес своим аргументам по Крыму. Получается, что Россия стремится превратить слушания на лекцию по конституционному праву Украины. Во-вторых, Россия пытается доказать, что имеет право произвольно вести себя на Азове и в Керченском проливе, потому что там не применяется международное морское право. Мы знаем с вами эту историю. Россия стремилась к этому давно. Наша задача – не дать восстановить имперское прошлое России", – заявил глава украинской делегации в суде.

Замминистра добавила, что сегодня выступает Россия, а украинская сторона – завтра.

Напомним, 19 февраля Украина подала против России иск в Международный арбитраж по морскому праву, который доказывает, что Россия нарушила суверенные права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе. Украинский Меморандум показал, что с 2014 года Россия незаконно отстранила Украину от реализации своих прав прибрежного государства; использовала и продолжает использовать суверенные ресурсы Украины для своих собственных целей; узурпировала право Украины регулировать собственные приморские районы.

В свою очередь в МИД РФ объясняли, на что жалуется Россия по "морскому" иску Украины. В то же время украинские дипломаты считают, что и возражения Россия также не обоснованы.

Новости "Сегодня" также сообщали, как в Международном суде ООН недавно рассматривался вопрос нарушения Россией Конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Речь идет о поддержке боевиков на Донбассе. Подробней смотрите в видеосюжете:

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