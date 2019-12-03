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В Германии задержали сбежавшего экс-нардепа Онищенко

3 декабря, 17:41

Игорь Серов

Информацию о задержании подтвердили в НАБУ

Александр Онищенко

Александр Онищенко / Фото: Facebook

Правоохранительные органы Германии задержали разыскиваемого в Украине народного депутата Украины VII и VIII созывов Александра Онищенко.

Об этом новостям "Сегодня" сообщил первый заместитель директора Национального антикоррупционного бюро Украины Гизо Углава.

В беглый нардеп был задержан в немецком городе Аахен по запросу НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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По данным украинских СМИ, украинские правоохранители уже подали запрос на экстрадицию Онищенко в Украину, однако это решение предстоит принять суду, заседание которого еще не было назначено. Также ему определят меру пресечения до рассмотрения этого вопроса.

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Как уже сообщалось, НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили организованную преступную группировку, которая при помощи соглашений с ПАО "Укргаздобыча" причинила ущерб государству в размере более 3 млрд грн: 1,6 млрд были полученные от перепродажи газа посредниками и выведенные через фиктивные предприятия, а 1,3 млрд – неоплаченная сумма ренты за пользование недрами.

Организатором коррупционной схемы, по мнению НАБУ, является народный депутат Александр Онищенко, по которому в феврале этого года САП направила обвинительный акт в суд.. В целом следствие установило причастность к "газовой схеме" 29 человек.

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Александр Онищенко

Источник: Сегодня

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