В Госпогранслужбе рассказали, помогал ли Зеленский Dr.Alban попасть в Украину

/ Фото: president.gov.ua

Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко заявил, что президент Владимир Зеленский никоим образом не влиял на решение о пропуске шведского артиста Dr.Alban в Украину. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, повлиять на решение пограничников могут только правоохранительные органы с соответствующим поручением, которого не было в случае со шведским артистом.

"Я не знаком хорошо с творчеством певца со шведским гражданством, известного как Dr.Alban, хотя некоторые его песни мог слышать. Государственную границу он пересекал соответствии с действующим законодательством, которым руководствуются пограничники при оформлении иностранцев. При этом подчеркиваю – вопрос пограничного контроля относится исключительно к компетенции Государственной пограничной службы Украины. И никоим образом на решение охранников границы относительно пропуска или непропуска лиц не влияет никто, в том числе и президент Украины. Отказать иностранцам в пересечении границы можно по поручению правоохранительных органов. Однако в случае его отсутствия и наличия необходимых документов они могут быть пропущены в Украину", – заявил Дейнеко.

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В комментариях к посту глава ГПСУ подчеркнул, что ему трудно сказать, откуда у самого артиста информация о якобы помощи Зеленского в его въезде в Украину.

Как сообщали новости "Сегодня", известного артиста Dr.Alban, который выступал в Крыму, пустили в Киев для участия в новогоднем выпуске "Вечернего квартала". Сам артист сначала написал в соцсети, что якобы ему Зеленский помог попасть в Украину, поскольку ранее действовал запрет из-за незаконного визита в Крым.

Позже оказалось, что Dr.Alban исправил сообщение о "помощи Зеленского" во въезде в Украину.

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