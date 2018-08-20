В Хорватии открылось почетное консульство Украины: фото

В Хорватии открылось почетное консульство Украины в г. Сплит при участии высших должностных лиц хорватского правительства. Об этом в Facebook сообщил почетный консул, президент футбольного клуба "Арсенал" (Киев) Ивица Пирич.

"Сегодня состоялось открытие Почетного консульства Украины в Хорватии!" – отметил Пирич.

Он сообщил, что в открытии офиса консульства принимали участие супруга президента Украины Марина Порошенко, министр иностранных дел Украины Павел Климкин, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

Также на открытии присутствовали министр обороны Хорватии, генерал-майор хорватской армии Дамир Крстичевич, вице-премьер и министр иностранных и европейских дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич, министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович и представители местных властей.

"Посетили открытие много моих друзей и, конечно же, присутствовала моя семья. Благодарю всех за поддержку, я этого дня ждал два года, великий день для Украины и Хорватии!" – написал Пирич.

Напомним, во Львове одно из консульств запретило приходить в шортах.

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