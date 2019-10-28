В Кабмине хотят избавить украинцев от "лишних" медсправок

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Украине хотят отменить "лишние" справки. Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет изучает ситуацию о возможности упразднения медицинских справок. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что в Украине есть такое явление, как медицинские справки, которые наше государство требует в самых неожиданных местах. Он решил спросить у украинцев, какие им приходится получать "лишние" справки.

"Например, у госслужащих при приеме на работу требуют две медицинские справки (психиатр и нарколог). Или знаменитая справка в бассейн. Насколько эти требования оправданы? С одной стороны, они приводят к излишней бюрократии, расходам и нагрузке на больницы, а сами справки часто просто продаются. С другой стороны, может, это оказывает положительное влияние на здоровье украинцев? В Западных странах такого обычно нет. Для меня это аргумент в пользу отмены таких требований. Хочу исследовать этот вопрос более подробно. Напишите, пожалуйста, в комментариях, в каких ситуациях государство у вас требовало лишнюю медицинскую справку?", – сообщил Дубилет.

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Как сообщали новости "Сегодня", украинская власть продолжает внедрение проекта "Государство в смартфоне" и пытается отменить многие справки, а госуслуги занести в онлайн. Так, например, Минздрав хочет отменить часть справок. Лишние справки и отчеты тормозят работу здравоохранения, уверены в ведомстве.

В 2019-м в Украине начнут переводить бумажные листы нетрудоспособности в электронные. Никаких бланков, печатей и походов к чиновникам. Получить лист нетрудоспособности станет проще, а возможностей для коррупции будет меньше.

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