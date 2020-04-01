В Кабмине назвали условия принудительной проверки на COVID-19

Полицию и Нацгвардию обязали охранять больницы, где находятся люди с коронавирусом

Кабинет министров определил условия принудительной госпитализации и обследования на коронавирус.

Соответствующее постановление №245 было принято 25 марта и опубликовано на "Правительственном портале".

В частности, Кабмин постановил, что учреждения здравоохранения могут проводить:

- обязательное медицинское обследование лиц, имевших контакт с больными COVID-19 или имеющих симптомы, если они отказываются от медицинского обследования;

- обязательную госпитализацию, назначать самоизоляцию больным COVID-19 или тем, кто имеет симптомы, если они отказываются от госпитализации или самоизоляции;

- обязательную госпитализацию детей лиц, признанных недееспособными, проживающих совместно с законными представителями, которые были госпитализированы с COVID-19, в случае невозможности их временного устройства в семьи родственников, знакомых;

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- направление вышеупомянутых лиц на обязательное медицинское обследование и/или госпитализацию, а также самоизоляцию осуществляется учреждениями здравоохранения и физическими лицами-предпринимателями, которые оказывают первичную медпомощь;

- лица, которым назначена самоизоляция, обязаны неукоснительно выполнять рекомендации врачей;

- полиция по ходатайству учреждений здравоохранения осуществляет сопровождение транспортных средств и аварийно-спасательной и другой спецтехники при доставке вышеуказанных лиц для обязательного обследования и госпитализации;

Кроме того, указано, что обязательная госпитализация прекращается по рекомендациям, утвержденным Минздравом.

Полиция и Нацгвардия обеспечивают охрану безопасности и порядка на территории, прилегающей к объектам, где проводится обязательное обследование, госпитализация и пребывание на обязательном карантине.

Правительство поручило Минздраву разработать и утвердить:

- порядок обязательной госпитализации лиц с COVID-19 и уклоняющихся от лечения, обследования и пребывания на самоизоляции;

- порядок обязательной самоизоляции лиц, которым поставлен диагноз или подозрение на COVID-19 и контактных лиц.

Центральным органам исполнительной власти поручено:

- совместно с органами местного самоуправления и учреждениями здравоохранения предоставлять специализированные санитарные транспортные средства для перевозки вышеупомянутых лиц в учреждения здравоохранения;

- совместно с органами местного самоуправления обеспечить социальное сопровождение лиц, находящихся на самоизоляции, особенно уязвимых категорий граждан.

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения предложили украинцам "стучать" на людей, которые нарушают режим самоизоляции, вернувшись недавно из-за границы.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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