В Киеве судят блогера и политтехнолога по делу о секс-скандале с Бурейко

Сегодня, 13:09

В скандал втянули чиновника Нацполиции и студентку

Фото: Украинские новости
Фото: Украинские новости

В Печерском райсуде Киева в пятницу, 30 ноября, проходит избрание меры пресечения блогеру Александру Барабошко и политтехнологу Владимиру Петрову, которых подозревают в причастности к секс-скандалу вокруг высокопоставленного чиновника и студентки Натальи Бурейко. Об этом сообщают "Украинские новости".

Блогера и политтехнолога подозревают в организации секс-скандала с участием замглавы отдела департамента защиты экономики Нацполиции Александра Варченко, а также студентки одного из киевских вузов Натальи Бурейко. В суде собралась группа поддержки Барабошко и Петрова. В частности, приехали такие знаменитости, как шоумен Алексей Дурнев, солист группы O.Torvald Евгений Галич, представители Нацкорпуса и С14.

Оба подсудимых заявили, что невиновны в скандале.

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Напомним, накануне стало известно о задержании Петрова. В его доме правоохранители провели обыск.

Как известно, 8 ноября студентка Бурейко подала заявление в прокуратуру о том, что ей приходят угрозы от Варченко. Было открыто уголовное производство. Варченко отрицал все обвинения, а супруга Варченко заявила, что скандал с ее мужем может быть нацелен против нее, так как ее назначили и.о. директора Госбюро расследований.
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