В Кремле отреагировали на обмен пограничниками

Москва рада тому, что удалось провести обмен задержанными пограничниками между Россией и Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы рады, что наши российские пограничники вернулись домой", – заявил он.

По словам пресс-секретаря Путина, Кремль удовлетворен завершением процесса обмена российских пограничников Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба на двоих украинских пограничников – Богдана Марцоня и Игоря Дзюбака.

Песков особо выделил роль спецпредставителя по вопросам гуманитарного характера в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Виктора Медведчука. По его словам, 22 февраля Медведчук приезжал в Москву и осуществлял контакты в Киеве.

"В итоге во многом благодаря его усилиям и, естественно, основываясь на политической воле, которую обе стороны продемонстрировали, удалось выйти на обмен пограничниками", – сказал представитель Кремля.

Напомним, на своей пресс-конференции в среду президент Украины Петр Порошенко назвал Медведчука наиболее эффективным переговорщиком по освобождению заложников.

"Я буду работать с кем-либо, кто сможет вернуть заложников. Должен признать, что Медведчук оказался наиболее эффективным. Потому что эти решения принимает лично Путин", – заявил президент.

Как сообщалось, Госпогранслужба Украины заявила об исчезновении двоих пограничников 3 октября 2017 года двух военнослужащих во время мониторинга границы в Сумской области. В то же время российские СМИ обнародовали информацию о задержании представителями пограничного управления ФСБ РФ двух нарушителей, которые назвались пограничниками Сумского отряда.

12 октября 2017 года стало известно, что российская ФСБ обвинила украинских пограничников якобы незаконном пересечении границы.

А 2 марта 2018 года двое пленных пограничников вернулись в Украину. Их обменяли на двух задержанных российских пограничников.